Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O asker YPG'nin sözde karargahını böyle bastı!

Bülbül kasabasında YPG karargahını dağıtan ve Öcalan resimlerini ayaklar altına alan asker bu sefer YPG'ye ait bir mühimmat deposu bastı ve silahları gösterdi.

08 Şubat 2018 Perşembe 15:02

Terör örgütü YPG'nin girilmez dediği Bülbül'de karagahlarını dağıtan ve terorist başı Öcalan resimlerini ayaklarının altına alarak YPG'nin gerçek yüzünü gözler önüne seren asker bu sefer de bir mühimmat deposuna baskın yaptı.

Askerimiz, ÖSO unsurları ile beraber eve benzeyen ancak YPG'ye ait bir silah deposuna baskın yaptı. Kameraların kayıtta olduğu anlarda silahları tek tek gösteren askerimiz teröristlerin elinde olan silahları gözler önüne serdi.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 15:02
  1. TSK
  2. Afrin
  3. Zeytin Dalı harekatı
  4. PKK
  5. PYD
  6. YPG

YORUM YAZ

  • NurNur1 sa önce
    Dualarımız sizinle şanlı ordunun askerleri Rabbim şanınızı artırsın cennetle ödüllendirsingörünmez ordularıyla yardım etsin gebertin o leş kargalarını onları bu dünyaya insanlığa bir hayrı yokzombi gibilermasum insanların katili kukla yaatıklar iplerini tutanlara lanet olsun Allahın lincine uğrasınlar inşallah onlara destek veren kim varsa
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Trabzon'dan bir köşe: Ayasofya Müzesi
  1. Trabzon'dan bir köşe: Ayasofya Müzesi
  2. ABD'ye rağmen Katar Emiri'nden kritik..
  3. İşte Putin'in rakipleri
  4. Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları..
  5. AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında..
  6. Gümrükte büyük operasyon! 59 kişi..
  7. ABD ve Fransa için çarpıcı iddia:..
  8. Burdur Valisi Yılmaz'dan alkışlanacak..
  9. Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye..
  10. Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat..
  11. Ankara'daki patlamanın nedeni belli..
  12. Doğu Guta ve İdlib’te ölü sayısı 180’i..
  13. İSKİ'den flaş açıklama! Su sıkıntısı...
  14. Erzurum'da 50 bin liralık ziynet..
  15. Sigaranın tek nefeste vücuda verdiği..
  16. FETÖ'nün 'adliye yapılanması'nı tek..
  17. Türk tanklarına görünmeyen koruma..
  18. MHK'dan Fenerbahçe'ye yanıt: Hukuki..
  19. İçişleri Bakanlığı'ndan Kırklareli..
  20. Tarihe damga vurmuş bir şehir: Trabzon
Müneccim olmaya gerek yok! Şehitlerin sorumlusu...
Müneccim olmaya gerek yok! Şehitlerin sorumlusu...
ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 08.02.2018
Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi
Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi