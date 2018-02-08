O asker YPG'nin sözde karargahını böyle bastı!
Bülbül kasabasında YPG karargahını dağıtan ve Öcalan resimlerini ayaklar altına alan asker bu sefer YPG'ye ait bir mühimmat deposu bastı ve silahları gösterdi.08 Şubat 2018 Perşembe 15:02
Terör örgütü YPG'nin girilmez dediği Bülbül'de karagahlarını dağıtan ve terorist başı Öcalan resimlerini ayaklarının altına alarak YPG'nin gerçek yüzünü gözler önüne seren asker bu sefer de bir mühimmat deposuna baskın yaptı.
Askerimiz, ÖSO unsurları ile beraber eve benzeyen ancak YPG'ye ait bir silah deposuna baskın yaptı. Kameraların kayıtta olduğu anlarda silahları tek tek gösteren askerimiz teröristlerin elinde olan silahları gözler önüne serdi.
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