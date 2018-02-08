O asker YPG'nin sözde karargahını böyle bastı!

Terör örgütü YPG'nin girilmez dediği Bülbül'de karagahlarını dağıtan ve terorist başı Öcalan resimlerini ayaklarının altına alarak YPG'nin gerçek yüzünü gözler önüne seren asker bu sefer de bir mühimmat deposuna baskın yaptı.

Askerimiz, ÖSO unsurları ile beraber eve benzeyen ancak YPG'ye ait bir silah deposuna baskın yaptı. Kameraların kayıtta olduğu anlarda silahları tek tek gösteren askerimiz teröristlerin elinde olan silahları gözler önüne serdi.