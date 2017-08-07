O araçların karına el konulabilir

Audi hakkında Münih savcılığı dizel emisyonsoruşturmasının parçası olarak inceleme başlattı. Soruşturma kapsamının manipüle edilmiş motorların satışından elde edilen kara el konmasına dek uzanabileceği belirtiliyor.

Bloomberg International haberine göre Bavyera Eyalet savcıları, firmanın üst düzey yöneticilerinin teftiş sorumluluklarını ihmal edip etmediklerini araştırıyor.



Almanya'da idare soruşturmalar aracılığıyla savcılar şirketlere yaptırım uygulayabiliyor. Buna göre, yasadışı faaliyetler bulunursa bu şekilde elde edilen maddi gelire el konulabiliyor.

AUDI'DEN AÇIKLAMA



Savcılık, Audi cephesini bilgilendirirken şirket sözcüsü Oliver Scharfenberg tarafından yapılan açıklamada yetkililerle tam işbirliği çerçevesinde çalışılacağı bildirildi.

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