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O anneye ceza! Eğer oğlunun fotoğraflarını silmezse...

İtalya’da 16 yaşındaki bir çocuk, rızası olmadan fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan annesine karşı açtığı davada haklı bulundu.

09 Ocak 2018 Salı 10:11
O anneye ceza! Eğer oğlunun fotoğraflarını silmezse...

Son dönemde sıkça gündeme gelen ebeveynlerin reşit olmayan çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması tartışması yeni bir boyuta taşındı.

İtalya’da 16 yaşındaki bir çocuk, rızası olmadan fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan annesine karşı açtığı davada haklı bulundu. Il Sole 24 Ore Gazetesi tarafından yayımlanan haberde, annesinin sık sık kendisiyle ilgili fotoğraf paylaşımında bulunmasından şikâyetçi olan çocuğa, annesinden ayrı olan babası da destek vermişti.

Başkent Roma’da görülen davada mahkeme, “çocuğun kişilik haklarının korunması” amacıyla annenin şikâyete konu olan paylaşımları silmesi gerektiğine hükmetti.

İsmi açıklanmayan anne, mahkeme kararına uymazsa ya da gelecekte yeni fotoğraflar yayımlarsa oğluna 10 bin Euro tazminat ödemeye de mahkûm edildi.

 

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 10:11
  1. İtalya
  2. Ore Gazetesi
  3. Roma
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