Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

YPG'den temizlenen bölgedeki çatışma görüntüleri ortaya çıktı

Afrin'de stratejik olarak önemli bir konuma sahip olan Burseya Dağı, YPG'li teröristlerin elinden alındı.Türk silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin teröristlerle çatışma anları ise kameralara yansıdı.

23 Ocak 2018 Salı 13:47

Türkiye sınırını terörden temizlemek için Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında sınırı geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'i YPG'ye dar etti.

BURSEYA DAĞI ELE GEÇİRİLDİ

Bölgedeki terör hedeflerini imha eden TSK ve ÖSO birlikleri, bölgenin en stratejik yerlerinden biri olan Burseya Dağı'nı da terörden temizlendi.

Gece yarısından itibaren yoğun çatışmaların yaşandığı Burseya Dağı eteklerinde, YPG'li teröristler Mehmetçik karşısında daha fazla direnemedi.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesinden sonra TSK ve ÖSO bölgedeki güvenliği sağlamaya başladı.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 13:47
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osmanlıspor'dan Fikret Orman'a destek
    1. Osmanlıspor'dan Fikret Orman'a destek
    2. İngiltere'den flaş açıklama: O ülke..
    3. Hızır patlayıcıların arasına böyle..
    4. ''Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde..
    5. Afrin şehidi uğurlandı! Erdoğan'dan..
    6. Sol örgütten YPG'ye terörist desteği!
    7. Everton'ın yıldız oyuncusundan Cenk..
    8. O anın görüntüleri ortaya çıktı!
    9. Hasan Cemal teröristler için üzülüyor
    10. Özel harekat devreye girdi! YPG..
    11. Bahçeli'den Zeytin Dalı'nın ilk şehidi..
    12. Ortalığı karıştıran taş! Köylüler..
    13. Burak Yılmaz Fenerbahçe maçında sahada..
    14. Diriliş'te vatan hainlerine tokat gibi..
    15. Sahte emniyet müdürünü böyle yakalattı
    16. KPSS sorularının sızdıran zanlılara..
    17. Rıza Çalımbay'dan flaş Fenerbahçe..
    18. 'Düğüne gidiyoruz biz'
    19. Bomba iddia! Eto'o Galatasaray'a geliyor
    20. Fenerbahçe'ye şok!Transfer..
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    Büyük destek! '52 bin kişiyle göreve hazırız'
    Büyük destek! '52 bin kişiyle göreve hazırız'
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 23.01.2018
    KKTC'de öfke büyüyor!
    KKTC'de öfke büyüyor!
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!