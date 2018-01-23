YPG'den temizlenen bölgedeki çatışma görüntüleri ortaya çıktı
Afrin'de stratejik olarak önemli bir konuma sahip olan Burseya Dağı, YPG'li teröristlerin elinden alındı.Türk silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin teröristlerle çatışma anları ise kameralara yansıdı.23 Ocak 2018 Salı 13:47
Türkiye sınırını terörden temizlemek için Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında sınırı geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'i YPG'ye dar etti.
BURSEYA DAĞI ELE GEÇİRİLDİ
Bölgedeki terör hedeflerini imha eden TSK ve ÖSO birlikleri, bölgenin en stratejik yerlerinden biri olan Burseya Dağı'nı da terörden temizlendi.
Gece yarısından itibaren yoğun çatışmaların yaşandığı Burseya Dağı eteklerinde, YPG'li teröristler Mehmetçik karşısında daha fazla direnemedi.
Teröristlerin etkisiz hale getirilmesinden sonra TSK ve ÖSO bölgedeki güvenliği sağlamaya başladı.