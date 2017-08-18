O anaokulu süresiz kapatıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, rapordaki değerlendirme çerçevesinde soruşturmanın detaylı olarak devam edebilmesi amacıyla özel anaokulunun kapatılması kararını aldı.

3 yaşındaki Alperen Sakin, Çiğli ilçesindeki bir anaokulun servisinde unutulup saatlerce kapalı kalmasının ardından can vermişti. Yaşanan acı olayın ardından tüm Türkiye ayağa kalktı. Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında anaokulunun süresiz kapatılmasına karar verildi. Olayın peşine düşen müfettişler, olayda hayatını kaybeden Alperen Sakin’in okula resmi kaydının bulunmadığını da tespit ederek, durumu raporda aktardı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığının da yine olayla ilgili suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

ALPEREN KAYITLI DEĞİLMİŞ

Ön raporda, soruşturma sırasında edinilen bilgilere

Serviste can veren Alperen için 'yastayız' paylaşımı isyan ettirdi

İzmir’de, 3 yaşındaki Alperen Sakin’in serviste unutulup hayatını kaybetmesinin ardından tepkiler çığ gibi büyürken, okulun...

de yer verildi.

Olayda hayatını kaybeden Alperen Sakin'in okula resmi kaydının bulunmadığını belirleyen müfettişler durumu raporda aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, öğrencinin resmi kaydının olmaması sebebiyle okul hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığına suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

CAMLARINI İNDİRDİLER

İzmir'de, 3 yaşındaki Alperen Sakin'in serviste unutulup hayatını kaybetmesinin ardından tepkiler çığ gibi büyürken, okula giden bazı kişiler anaokulunun camlarını indirdi.

İHA'nın haberine göre, 3 yaşındaki minik Alperen Sakin, İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir anaokuluna ait serviste görevliler tarafından unutulmuş ve saatlerce havasız kaldıktan sonra can vermişti. Skandal olayın ardından tepkiler dinmek bilmezken, okul da soruşturma kapsamında kapandı.

Türkiye'nin gündemine oturan olay sonrası öfkeli vatandaşlar anaokuluna geldi. Okulun kapalı olması nedeniyle içeriye giremeyen vatandaşlar, taşlarla okulun camlarını aşağıya indirdi. Öfkeli vatandaşları ise çevredeki bazı vatandaşlar sakinleştirdi. Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında okulun kapalı tutulabileceği öğrenildi.

AA