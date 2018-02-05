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O ameliyat sadece 3 dakika sürecek! Türk firma yaptı dünya bu cihazı konuşuyor

Avustralya'da düzenlenen Dünya Flebeloji Kongresi'ne Türk firması damga vurdu. Firma tarafından üretilen cihaz sayesinde varis ameliyatları sadece 3 dakikada sürecek.

05 Şubat 2018 Pazartesi 22:37
O ameliyat sadece 3 dakika sürecek! Türk firma yaptı dünya bu cihazı konuşuyor

Melbourne Fuar ve Kongre Merkezi’de, The Australasian College of  Phlebolgy’nin ev sahipliğinde yapılan damar hastalıkları konulu 2018 Dünya  Flebeloji Kongresi başladı. Kongrenin ilk gününde kalp ve damar cerrahisi alanında tıbbi malzeme  üretimi yapan bir Türk firması tarafından üretilen varis ameliyat cihazı  tanıtıldı.Varis cihazı ile yapılan canlı ameliyat, kongreye gelen yaklaşık 2 bin  500 doktorlar tarafından izlendi.

Cihazı üreten firmanın temsilcisi Raşit Dinç,  yaptığı  açıklamada, varis ameliyatı cihazının "yüzde 100 yerli ve milli olduğunu"  söyledi. Cihaz ile ameliyatın Avustralyalı bir doktor tarafından  gerçekleştirdiğini aktaran Dinç, normalde 2-3 saat süren ameliyatın cihaz ile 3  dakikada tamamlandığını belirtti.

Dinç, "Yaptığımız yöntemle, iğneyle damarın içerisine bir katater  yardımı ile girildi ve bası uygulayıp damarın tamamı yapıştırılarak tedavisi  sağlandı. Ameliyatı tüm dünya doktorları ilgiyle izledi." dedi.

"Hepimiz için gurur verici"

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Genel Sekreteri ve İstanbul  Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Bozkurt ise  Türkiye’de üretilen bir ürünün kongrede kullanılmasının gurur verici olduğunu  dile getirerek, "Türkiye’de üretilen bazı ürünlerin, dünyanın bir başka ucunda,  bir başka yerinde kullanılması, hastalara şifa ve fayda sağlaması hepimiz için  gurur verici oldu." dedi. Türkiye’nin tıp ve bilim alanında da çok ileri bir konumda olduğunun  altını çizen Bozkurt, "Biz dünyada yapılabilen her şeyi yapıyoruz Türkiye’de.  Türkiye’de ürettiklerimizi, Türkiye’de geliştirdiğimiz teknolojiyi yurt dışına  satmaya başladık." diye konuştu.

Bozkurt, kongredeki en önemli hedeflerinin 2021 yılındaki Dünya  Flebeloji Kongresi’ni İstanbul’da yapmak olduğunu söyledi.  Kongre, 8 Şubat'a kadar sürecek.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 22:37
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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