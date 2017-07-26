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O Albay da öldürüldü...

Suriye'nin doğusunda yaşanan çatışmalarda Esed rejimine bağlı Kaplan Kuvvetleri'nin bir albayı öldürüldü.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:20
O Albay da öldürüldü...

Suriye'nin doğusunda rejimin DEAŞ'e karşı taarruzları sürerken bölgede verdiği kayıplar da artıyor. Rakka ve Deyr ez Zor yakınlarında süren çatışmalara rejime bağlı paramiliter gruplar, Şii milisler ve rejim ordusunun özel kuvveti olan "Kaplan Kuvvetleri" de katılıyor.

Süheyl Hasan'ın liderliğini yaptığı bu güçler İdlib ve Hama'da 2015 yılında muhaliflerin yürüttüğü saldırılarda önemli kayıplar yaşamış ve etkinliği azalmıştı. Muhalif güçlere karşı rejimin en büyük kozlarından olan Kaplan Kuvvetleri DEAŞ'e karşı son saldırılara da katılıyor. Süheyl Hasan'ın liderlik ettiği güçler yaşanan çatışmalarda ciddi kayıplar veriyor.

Rakka güneyinde rejim DEAŞ'e karşı ilerlerken Kaplan Kuvvetleri'nde albay rütbesindeki Yunus Muhammed öldürüldü.

Bölgenin hemen kuzeyinde DEAŞ YPG ile çatışmaya da devam ediyor. 

Mepanews

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:20
  1. DEAŞ
  2. İdlib
  3. hama
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