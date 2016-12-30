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O adalar geri verildi

Mısır hükümeti Kızıldeniz'deki iki adanın Suudi Arabistan'a iadesine yeşil ışık yaktı. Mısır geçen Nisan'da Tiran ve Sanafir adalarının iade edileceğini duyurmuştu...

O adalar geri verildi
Eklenme: 30 Aralık 2016, 00:07
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Mısır hükümeti Kızıldeniz'deki iki adanın Suudi Arabistan'a iadesine yeşil ışık yaktı. Mısır geçen Nisan'da Tiran ve Sanafir adalarının iade edileceğini duyurmuştu.

DW Türkçe'nin haberine göre Nisan ayında varılan anlaşma Mısır'da tepkiyle karşılanmış, adaların Suudi Arabistan’a devredilmesi kararına tepki gösteren protestocular başkent Kahire, İskenderiye, Şarkiyye ve Dimyat gibi şehirlerde 'Toprak namustur' sloganıyla protesto eylemleri düzenlemiş, gösterilerde 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Haziran ayında Yüksek İdare Mahkemesi adaları Suudi Arabistan'a veren kararı feshetmiş, adalar üzerinde Mısır'ın toprak bütünlüğünden vazgeçilemeyeceğine hükmetmişti.

Akabe Körfezi'nin ağzındaki Tiran ve Sanafir adalarında yerleşim bulunmuyor. Adaları Suudi Arabistan'a devretme kararını Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un Mısır'ı ziyareti sırasında açıklamıştı.

Suudi Arabistan'ın eski Kralı Abdulaziz el-Suud, 1950 yılında Sanafir ve Tiran adalarının güvenliğinin sağlanması için Mısır’ın himayesine girmesini Mısır yönetiminden talep etmişti. Iki ada 66 yıldır Mısır’ın himayesindeydi. Adaların Suudi Arabistan kraliyet ailesine ait olduğu belirtiliyor.

 
Etiketleradalarmısırsuudi arabistan
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