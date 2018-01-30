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O AB ülkesi Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İİT Zirvesi'nde yaptığı çağrıyı dikkate alan Slovenya, Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlanıyor.

30 Ocak 2018 Salı 18:48
O AB ülkesi Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlanıyor

Slovenya parlamentosu, Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlanırken, Slovenya'nın dış ilişkiler komitesi, parlamentoya sunulmak üzere taslak oylamasını gerçekleştirmek amacıyla, Slovenya Dışişleri Bakanı Karl Erjavec başkanlığında yarın bir araya gelecek.

Parlamentonun nihai oylamasına sunulacak olan taslağın, "Slovenya Cumhuriyeti, Filistin'i bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanıyor." başlığına sahip olacağı belirtildi.

Dış ilişkiler komitesinin hükümete de kendi taslaklarını sunması teklifi yapacağı, fakat bu teklifinde aşağı yukarı bu minvalde masaya konacağı ifade edildi.

Mutlak oylama yapılmadan önce hükümetin sunacağı taslağı da değerlendirecek olan dış ilişkiler komitesinin sunacağı son taslağın Mart veya Nisan aylarında parlamentoya götürüleceği bekleniyor.

Bilindiği üzere, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı yönündeki hukuksuz kararından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı sonrası yapılan açıklamada bütün dünyaya seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm ülkeleri, bağımsız ve egemen Filistin Devleti'ni tanımaya çağırıyorum." çağrısında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 18:48
  1. filistin devleti
  2. Filistin devletinin tanınması
  3. slovenya
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    İnşallah Bütün Ülkeler Filistin Devletini Tanırlar. İsrail de, Yok Olur.
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