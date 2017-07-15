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O 15 Temmuz'un ilk şehidi

Kanlı FETÖ darbesinin ilk şehidi Genelkurmay Karargahında şehit olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın koruma astsubayı Başçavuş Bülent Aydın.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:42
O 15 Temmuz'un ilk şehidi
Onlar gönüllerde yaşayacak kahramanlar. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde, Genelkurmay Karargahında şehit olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın koruma astsubayı Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın'ın ismi, hazırlanan çatı iddianamesinde "15 Temmuz'un ilk şehidi" olarak yer almıştı.
 
İddianamede, Kıdemli Başçavuş Aydın'ın, Orgeneral Çolak ile saat 21.43'te Genelkurmay Karargahına girmelerinin ardından Özel Kuvvetler mensubu darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit olduğu belirtilmişti.

Iğdırlı olan şehit Bülent Aydın'ın naaşı, 17 Temmuz günü Ankara Kocatepe Camisi'nde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin de katıldığı cenaze namazının ardından Ankara Cebeci Şehitliği'nde toprağa verilmişti.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:42
  1. 15 Temmuz'un ilk şehidi
  2. AstsubayBaşçavuş Bülent Aydın
  3. 15 Temmuz'un ilk şehidi AstsubayBaşçavuş Bülent Aydın
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