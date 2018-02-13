Nvidia’nın merakla beklenen GTX 2080 modeli geliyor

Nvidia’nın büyük başarı yakalayan 1000 serisi ekran kartlarının devam serisi çok daha iddialı hale geliyor. Özellikle bitcoin ve kripto para mining özellikleri ile öne çıkması tahmin edilen GTX 2080 ekran kartı modeline ait ilk ayrıntılar sızdırıldı.

GTX 20 serisi ekran kartlarının tepe modeli olması tahmin edilen GTX 2080 modeli, Pascal mimarisinin yenilenmiş versiyonu olan Ampere GPU mimarisine sahip olması planlanıyor. Pascal mimarisinde TSMC tarafından araştırılan 16 nm işlemciye kıyasla, bu seride Samsung’un 14 nm FinFET mimarisi ile hazırlanan GPU kullanılacak. Ampere GPU’larına ek olarak bu ekran kartlarında GDDR6 belleklerin de kullanılmasını planlanıyor. Bu yenilik ile çok yüksek bant genişliği sağlanması öngörülüyor. shiftdelete