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ABD'den Nusret'e sert eleştiri! 'Enayiler Sultanı'

Sosyal medya fenomeni olmasının ardından ABD'nin New York kentinde de şube açan Nusret, ABD medyası tarafından sert eleştirilerin hedefi oldu.

10 Şubat 2018 Cumartesi 12:36
ABD'den Nusret'e sert eleştiri! 'Enayiler Sultanı'

ABD'de yayımlanan Time-Out dergisinde Clayton Guse'nin yazısında Nusret, kötü yemeği ve fiyatlarının pahale olması sebebiyle sert bir dille eleştirildi. Guse yazısında Nusret Gökçe için 'Enayiler Sultanı' olarak adlandırırken şu ifadelere yer verdi.

“Nusr-et’in New York restoranı, 19. yüzyılda New York'ta tam bir siyasi tezgah kuran Boss Tweed’den beri kentte yapılan en büyük sahtekarlık olabilir. Nusr-et’te servis edilen et hem fazla tuzlu hem de fazla pahalı. Menüyü internete koymamışlar. Müşteriler masaya oturana kadar ne kadar para harcayacaklarını bilmiyor. Nusret Instagram’da herkese bedava yaptığı şovu, burada şahsa özel bir sirke dönüştürüyor. Yemek kötü… Belki bazı New Yorklular bir Instagram paylaşımı için bu kadar para harcamaya değdiğini düşünebilir. Ama çoğu New Yorklu kendisini, o ay kiralarını ödeyecek parayı pencereden dışarı fırlatmış gibi hissedecektir… Nusr-et New York restoran dünyasını hak etmiyor, ama biz onu hak ediyoruz.''

Nusret daha önce de New York Post gazetesinde “Bu kadarcık ete bu kadar para fazla” sözleriyle eleştirilmişti.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 12:36
  1. nusret
  2. Nusret Gökçe

YORUM YAZ

  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 29 dk önce
    Mesele et meselesi değil!Et bahane adam TÜRK!MESELE BU! neden başka türlü düşünmek aklınıza gelmez? ödleri patlıyor malum bir Türk dünyaya bedel onlar bunu bizden daha iyi biliyor!bir de bu yönden bakmanızı rica ederim.
  • Cem ErdemCem Erdem32 dk önce
    Bence yemekleri harika. Ayrıca NewYork ta o tarz restorantların menü fiyatları aşağı yukarı hep aynı yani fiyatlardada bir anormallik yok. Yazan halt etmiş çekememiş gidipte ekstra alaka beklerken sıradan müşteri muamelesi görmüş sinirini kaleminden kusmuş ezik.
  • MehmetMehmet1 sa önce
    Nusret maalesef amerikan halkı bizim kadar gösteriş meraklısı değil ayrıca gazetelerde insanlardan yana olunca işin zor bizdeki doğan medya yok orada
  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu1 sa önce
    Enayiler Sultanı Nusret değil, Enayiler Sultanı onun lokantasına gidip kendini kazıklatanlardır. Ne özelliği var bu adamın ki bu kadar reklamı yapılıyor.
  • yahya yahya 1 sa önce
    Su dünyada enayiler olmasa akıllılar ac kalırdı bunun gibiler
  • VehbiGüzelVehbiGüzel1 sa önce
    Büyük adam şunusret. Bu araÖzlemle ailece bekledigimiz. Survivor bugün başlıyor. Teşekkürler Acun Ilıcalı. Ailece oturup bir program seyredecegiz.Teşekkürler
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