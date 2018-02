ABD'den Nusret'e sert eleştiri! 'Enayiler Sultanı'

ABD'de yayımlanan Time-Out dergisinde Clayton Guse'nin yazısında Nusret, kötü yemeği ve fiyatlarının pahale olması sebebiyle sert bir dille eleştirildi. Guse yazısında Nusret Gökçe için 'Enayiler Sultanı' olarak adlandırırken şu ifadelere yer verdi.



“Nusr-et’in New York restoranı, 19. yüzyılda New York'ta tam bir siyasi tezgah kuran Boss Tweed’den beri kentte yapılan en büyük sahtekarlık olabilir. Nusr-et’te servis edilen et hem fazla tuzlu hem de fazla pahalı. Menüyü internete koymamışlar. Müşteriler masaya oturana kadar ne kadar para harcayacaklarını bilmiyor. Nusret Instagram’da herkese bedava yaptığı şovu, burada şahsa özel bir sirke dönüştürüyor. Yemek kötü… Belki bazı New Yorklular bir Instagram paylaşımı için bu kadar para harcamaya değdiğini düşünebilir. Ama çoğu New Yorklu kendisini, o ay kiralarını ödeyecek parayı pencereden dışarı fırlatmış gibi hissedecektir… Nusr-et New York restoran dünyasını hak etmiyor, ama biz onu hak ediyoruz.''



Nusret daha önce de New York Post gazetesinde “Bu kadarcık ete bu kadar para fazla” sözleriyle eleştirilmişti.