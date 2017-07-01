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Nusaybin’de trafik kazası: 3 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:33
Nusaybin’de trafik kazası: 3 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, Nusaybin’e bağlı Yeniköy Mahallesi jandarma karakolu mevkiİpekyolu üzerinde meydana geldi. Kızıltepe-Nusaybin yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 RD 3499 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan 47 NE 880 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada hafif yaralanan 3 kişi ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada her iki otomobilde hasar oluşurken, bir otomobilde gaz sızıntısı nedeniyle Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Nusaybin itfaiye ekipleri kaza yerinde oluşabilecek bir yangına karşı hazır bulundu.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:33
  1. Mardin
  2. Yeniköy
  3. Nusaybin
  4. İpekyolu
  5. Kızıltepe
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