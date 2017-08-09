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Nusaybin’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:02
Nusaybin’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Nusaybin ilçesi Durakbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B. yönetimindeki 33 EFP 55 plakalı tır ile H.D. yönetimindeki 73 DS 161 plakalı tır çarpıştı. Kazada her iki şoför de araçlarında sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan şoförlerden H.D. yapılan müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybederken, M.B. ambulansla kaldırıldığı İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:02
  1. Mardin
  2. Nusaybin
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