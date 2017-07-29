Nusaybin’de silah ve mühimmat ele geçirildi

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26.07.2017 tarihinde terörle mücadele kapsamında İlimiz Nusaybin İlçesinde yapılan arama-tarama ve operasyonel faaliyetler neticesinde, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet bu tüfeğe ait şarjör, 1 adet tabanca ve 1 adet kütüklük ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik güçlerimizce terörlemücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.