Nusaybin’de kamyon devrildi: 1 yaralı

Nusaybin İpek yolundaseyir halindeki kamyon şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon devrildi, meydana gelen kazada devrilen kamyonda bulunan sürücü yaralandı. Alınan bilgilere göre, özel bir asfalt firmasına ait kamyon, Nusaybin - Cizre karayolu Duruca Mahallesi mevkiinde devrildi. Asfalt yüklü kamyon sürücüsü kazada yaralandı. Mahalle sakinleri tarafından devrilen kamyondan çıkarıldıktan sonra bölgeye çağırılan 112 acil servisi ambulansıyla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.