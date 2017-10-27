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Nursultan Nazarbayev yeni Kazak alfabesini onayladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Latin harflerinin kullanıldığı yeni Kazak alfabesini onayladı.

27 Ekim 2017 Cuma 11:25
Nursultan Nazarbayev yeni Kazak alfabesini onayladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçişle ilgili kararnameyi imzaladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı resmi internet sayfasında yayımlanan kararnamede, alfabe değişimi için komisyon kurulacağı belirtilerek, Latin alfabesine geçişin 2025 yılına kadar kademeli olarak sağlanacağı kaydedildi.

Kazakistan'da 2018'den itibaren ders kitaplarının 32 harften oluşan yeni Kazak alfabesiyle basılması ve 2025'e kadar tüm kitap, süreli yayın ve resmi belgelerin Latin alfabesiyle yayınlanması planlanıyor.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 11:25
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  3. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev
  4. Anadolu Ajansı
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