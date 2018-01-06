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Nuri Şahin'den Cenk Tosun'a esprili tebrik!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun'a birçok ünlü isimden tebrik mesajı geldi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 11:55
Nuri Şahin'den Cenk Tosun'a esprili tebrik!

Futbol hayatını Borussia Dortmund'da sürdüren eski milli futbolcu Nuri Şahin, "Bileğinin hakkıyla, çok çalışarak yeteneklerini parlatarak geldin bugünlere. Yolun açık, vurduğun gol olsun @CenkTosun_(Liverpool hariç)" şeklinde esprili mesaj attı.

Bakan Bak, Babel, Cedi Osman'dan mesajlar

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, futbol direktörü Ali Naibi, oyuncu Ryan Babel, Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, eski Beşiktaşlı oyuncu Demba Ba, milli futbolcu Arda Turan ve daha birçok isim, Cenk Tosun için tebrik mesajı paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Daha şimdiden bayrağımızı dalgalandırdın, Yolun açık olsun evlat" derken, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Yeni kulübün hayırlı, yolun açık olsun. Burası her zaman senin yuvan ve sen her zaman ailemizin parçasısın Cenk'im" diye yazdı. Cenk'in Beşiktaş'taki yakın arkadaşlarından Ryan Babel, "Adamsın" diyerek bir video paylaşımında bulunurken, Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, "Bu arma için yaptıkların hiçbir zaman unutulmaz. Çocukluk hayallerine kavuştun, yüzün hep gülsün" mesajını paylaştı.

Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, "Paşa dediğin sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar, vurduğu gol olur! Yolun açık olsun Cenk Tosun" notunu düşerken, Milli futbolcu Arda Turan, "Yolun açık olsun hakiki Tosun Paşa", Demba Ba ise, "Tebrikler. Sana öğrettiğim hareketleri hatırla, onlara ihtiyacın olacak. Maşallah" paylaşımında bulundu.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 11:55
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