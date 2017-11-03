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Nuri Şahin, A Milli Takım kariyerine nokta koydu

Dortmund'un formasını giyen Nuri Şahin, A Milli Takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

03 Kasım 2017 Cuma 09:38
Nuri Şahin, A Milli Takım kariyerine nokta koydu

Nuri Şahin, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, milli takımı bıraktığını belirtti.

Twitter ve Instagram hesaplarından paylaşımda bulunan 29 yaşındaki futbolcu, "Ben, ülke sevgisinin en yoğun haliyle yaşandığı bir evde büyüdüm. Uzaktan sevdim belki ama memleketimi her zaman kalbimin, ruhumun en kıymetli yerinde taşıdım. Çok şükür hayat bana hayalini kurduğum her şeyi sırasıyla yaşattı. Milli formamızı çeşitli yaş gruplarında yüze yakın kez giydim. O formayla sahaya ayak bastığım her dakika, hayatımın en büyük gurur anlarıdır" ifadelerini kullandı.

En büyük şirketlerin yönetimlerinde gençlerin hakim olmaya başladığı bir dünyada, spor ve futbolun bundan bağımsız olmadığını aktaran Nuri Şahin, şunları kaydetti:

"Değişimin sihirli gücüne, zamanı geldiğinde mevkileri devretmenin yararlılığına inanırım. Bu, bir bayrak yarışıdır. Böylece alttan gelen potansiyeli kaybetmeden yansıtabilme imkanı doğar. İyi bir planlama ile önümüzdeki 10-15 sene bizlere en büyük başarıları yaşatmaya aday olacak bir jenerasyonumuz var. İleriye dönük bir değişimin yaşanması, genç kardeşlerimizle enerjik bir gelecek planı yapılması gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden bugüne kadar bana verilen her fırsatta elimden geleni sahaya yansıtmış bir sporcu olarak kendi adıma ve yeni bir geleceğe imkan verebilmek için milli takım kariyerime nokta koyduğumu açıklamak istiyorum."

Bundan sonra bilgi ve birikimi oranında ihtiyaç duyulduğu her zaman Türk futbolu için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirten Nuri Şahin, "Bugüne kadar bana verdiğiniz destek için binlerce kez teşekkür ederim. Farkında olmadan üzdüğüm, hayal kırıklığına uğrattığım kimseler varsa da haklarını helal etsinler lütfen" sözleriyle paylaşımını tamamladı.

Milli formayı ilk kez 17 yaşında Almanya ile yapılan özel maçta giyen ve bu karşılaşmada bir de gol atan Nuri Şahin, A Milli Takım kariyerinde 52 maça çıkıp 2 gol kaydetti.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 09:38
  1. Nuri Şahin
  2. A Milli Takım
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