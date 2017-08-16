Nurettin Canikli, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, dün Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen İranGenelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Canikli, kabul kapsamında Bakıri ile bir süre görüştü.