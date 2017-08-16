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Nurettin Canikli, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Canikli, İran Genelkurmay  Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile beraberindeki heyeti kabul etti.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 13:42
Nurettin Canikli, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, dün Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen İranGenelkurmay  Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Canikli, kabul kapsamında Bakıri  ile bir süre görüştü.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 13:42
  1. Nurettin Canikli
  2. İran
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  4. İran Genelkurmay Başkanı
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  7. Genelkurmay
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