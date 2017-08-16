Nurettin Canikli, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Canikli, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile beraberindeki heyeti kabul etti.16 Ağustos 2017 Çarşamba 13:42
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, dün Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen İranGenelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile beraberindeki heyeti kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Canikli, kabul kapsamında Bakıri ile bir süre görüştü.