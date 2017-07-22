Nureddin Zengi Hareketi Tahriru'ş Şam'dan ayrıldığını ilan etti

Suriyeli muhalif grupların çatı yapılanmalarından olan Tahriru'ş Şam'ı oluşturan büyük gruplaran Nureddin Zengi Hareketi oluşumdan ayrıldığını ilan etti. Bu, 2017'nin başında kurulan gruptaki ilk büyük çatlak niteliğinde.

Ülkede geçtiğimiz günlerde doruğa çıkan gerginlik yerini iç çatışmalara bırakmış ve Tahriru'ş Şam ile Ahraru'ş Şam arasında hararet artmıştı. Bu çatışmalar sürerken Nureddin Zengi Hareketi Tahriru'ş Şam'dan ayrıldıklarını ilan etti.



Ayrılma sebepleri arasında şer'i meclis ve şura meclisinini dinlemeden kararlar vermek, ateşkes girişimlerine cevap vermemek ve grup kurulurken alınan "başka gruplara saldırılmayacak" kararını ihlal etmek gibi hususlar gösterildi.

Ancak Nureddin Zengi Hareketi'nin askeri kolunun bu kararı reddettiği ve Tahriru'ş Şam'a bağlı kalmaya devam edeceği de ifade edildi. Söz konusu ayrılık kararının tam olarak kimlerin ayrılmasına yol açtığı ve grup içinde kalmayı tercih eden Nureddin Zengi Hareketi mensuplarının sayısı bilinmiyor. Feylaku'ş Şam ve Nureddin Zengi Hareketi, çatışmalarda arabuluculuk yapmayı teklif ettikleri bir açıklamada da yayınladı.

Öte yandan Tahriru'ş Şam'dan ayrılıklar olduğu gibi gruba katılımlar da mevcut. Söz konusu çatışmaların ardından Ahraru'ş Şam'a bağlı bazı gruplar Tahriru'ş Şam'a katıldı. Ahraru'ş Şam'ın Badiye bölgesi kolunun yanı sıra gruba bağlı Fecru'l İslam, Nusretu'l İslam ve Livau'l Hicra gibi oluşumlar da Tahriru'ş Şam'a katıldıklarını ilan ettiler. Süren gerginliğin benzer ayrılma ve birleşmelere yol açacağı tahmin ediliyor.

Mepanews