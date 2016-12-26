Nureddin Yıldız, Cübbeli Ahmet Hoca ve İhsan Şenocak, sohbetlerini neden iptal etti?

Nureddin Yıldız, Cübbeli Ahmet Hoca ve İhsan Şenocak tarafından pazar ve perşembe günleri yapılan dini sohbetlerin iptal edildiği duyuruldu. Sohbetlerin iptaline ilişkin açıklamaların aynı anda gelmesi dikkat çekerken, kararın gerekçesine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

Kamuoyunun Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanıdığı Ahmet Mahmut Ünlü, Hüküm Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini yapan İFAM Kurucusu Dr. İhsan Şenocak ve Sosyal Doku Vakfı kurucusu Nureddin Yıldız Hocaefendi sohbetlerine ara verdiklerini açıkladı. ​Yıldız, Cübbeli Ahmet Hoca ve Şenocak tarafından yapılan açıklamalarda sohbetlerin iptal edilme gerekçeleri belirtilmedi.



YILDIZ: 'İNTERNET ÜZERİNDEN YAYINLANACAK'