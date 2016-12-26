Nureddin Yıldız, Cübbeli Ahmet Hoca ve İhsan Şenocak, sohbetlerini neden iptal etti?

Nureddin Yıldız, Cübbeli Ahmet Hoca ve İhsan Şenocak tarafından pazar ve perşembe günleri yapılan dini sohbetlerin iptal edildiği duyuruldu. Sohbetlerin iptaline ilişkin açıklamaların aynı anda gelmesi dikkat çekerken, kararın gerekçesine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.
Kamuoyunun Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanıdığı Ahmet Mahmut Ünlü, Hüküm Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini yapan İFAM Kurucusu Dr. İhsan Şenocak ve Sosyal Doku Vakfı kurucusu Nureddin Yıldız Hocaefendi sohbetlerine ara verdiklerini açıkladı. Yıldız, Cübbeli Ahmet Hoca ve Şenocak tarafından yapılan açıklamalarda sohbetlerin iptal edilme gerekçeleri belirtilmedi.
YILDIZ: 'İNTERNET ÜZERİNDEN YAYINLANACAK'
Nureddin Yıldız ile ilgili olarak ise hem Sosyal Doku Vakfı'nın Twitter adresinden paylaşım yapıldı hem de Nureddin Yıldız kendisi açıklama yaptı. Yıldız Twitter hesabından, "Pazar sohbetlerimize bir süre ara verilmiştir. 1 ocak 2017 tarihi itibariyle sadece internet üzerinden yayınlanmaya devam edilecektir"
dedi. Sosyal Doku Vakfı'nın hesabından ise "Kıymetli dost ve gönüldaşlarımız. @nurettinyildiz hocamızın yapmakta olduğu Pazar sohbetlerine bir süre ara verilmiştir"
denildi.
CÜBBELİ AHMET HOCA: SADECE EVDEN DEVAM EDİLECEK
ŞENOCAK: SOHBETLER DURDURULMUŞTUR
Cübbeli Ahmet Hoca ise sohbetleri durdurduğunu facebook ve twitter hesabından bir video paylaşarak duyurdu. Ünlü, "Türkiye'de bir mezhep çatışması oluşturulmaya çalışıldığı"
uyarısında bulunarak durumu "Emniyet güçlerimizi zor duruma sokmayalım"
diyerek aktardı. Bursa'da düzenlenecek sohbetini de iptal ettiğini
anlatan Cübbeli Ahmet, sohbetlerine sadece evde devam edeceğini
duyurdu.
Ahmet Mahmut Ünlü yayınladığı bir videoda, ‘dış güçlerin Türkiye üzerine oyun oynadığını’ belirtiterek, toplu sohbetlere ara verildiğini söyledi. Ünlü, şu açıklamada bulundu:
“Tahriklere, provokasyonlara aldırmamak lazım diye ben sizi uyardım geçen ki konuşmamda. Tabi bazı zuhuratlar var. Bazı haberler, istişareler de oluyor. Bir zaman ben size mescide geleceğim diyene kadar sohbeti tefsirhanesinden yapalım. Yarın perşembe sohbetini ben hanemden yapayım. Siz de camide olduğunuz gibi oturun. Ben canım üzerinden endişeli değilim hiçbir zaman. Ama cemaat geliyor. İnsanlar gelişte gidişte sorun yaşamasın. Ben insanları mesuliyetine girmek istemem. Şimdi bir de bizim cemaat kalabalık oluyor. Güvenlik temin etmeleri falan zordur. Emniyet güçlerine yardımcı olalım. Yarın ki perşembeyi de ben size haber edene kadar mescitten yapalım.
İhsan Şenocak sohbetleri durdurduğunu Twitter hesabından, "Her pazar Fatih Camii'nde başlamış olduğumuz sohbetler durdurulmuştur. Bundan sonra yapılmayacaktır. Kardeşlerimize duyurulur"
ifadelerini paylaştı. SALDIRI İSTİHBARATI MI VAR?
Sosyal medyada konuya ilişkin yapılan yorumlar 'Saldırı uyarısı mı var?' sorusunu akıllara geldi.
Canı üzerinde endişeli olmadığını söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Cemaat geliyor, vebaline girmek istemem" derken, özellikle El Bab'ta DAEŞ ile çatışmanın yaşandığı bir dönemde sohbetlere ara verilmesi ve tedbir alınması dikkat çekti.