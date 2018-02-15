Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlandı

Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş bugün defnediliyor.

15 Şubat 2018 Perşembe 17:53
Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlandı

Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden olan Nuray Hafiftaş, geçtiğimiz yıl temmuz ayında geçirdiği kalınbağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle Pendik'teki özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

 Dün hayatını kaybeden ünlü sanatçı için bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun süredir mücadele ettiği kansere yenilerek dün öğle saatlerinde hayatını kaybeden Nuray Hafiftaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 17:53
  1. Nuray Hafiftaş cenaze

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PFDK kararları açıkladı! 8 kulübe...
    1. PFDK kararları açıkladı! 8 kulübe...
    2. Başbakan Yıldırım konuşurken YPG..
    3. Yeni akıllı yüzer iskele suya indirildi
    4. İtalya'nın dev kulüpleri..
    5. Hamit Altıntop'tan flaş açıklama!..
    6. Söz dizisindeki 'Siyon Yıldızı'..
    7. Aliyev’den çok önemli Türkiye..
    8. İşte cehenneme girmesi haram olan kimse
    9. Tillerson kabulü sırasında terör..
    10. Sınıra gidiyorlardı... Büşra'yı kazada..
    11. ''İstanbul’da yaşamak isterdim''
    12. ''Gazetenin en fazla 10 yıl ömrü kaldı''
    13. ABD: PKK'yı onlara karşı..
    14. Yıldırım PKK yandaşı gazeteciye..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tillerson'ı..
    16. Zaharova'dan YPG/PKK yandaşı..
    17. Şehid Metin Yüksel unutulmadı
    18. Yıldırım ile Merkel'den ortak basın..
    19. Başsavcılıktan tek tip kıyafet..
    20. Sosyal medya teröristlerine baskın!
    'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse ne güzel olur'
    'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse ne güzel olur'
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    ABD'li bakan Tillerson neye uğradığını şaşırdı
    ABD'li bakan Tillerson neye uğradığını şaşırdı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…