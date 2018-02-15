Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden olan Nuray Hafiftaş, geçtiğimiz yıl temmuz ayında geçirdiği kalınbağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle Pendik'teki özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

Dün hayatını kaybeden ünlü sanatçı için bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun süredir mücadele ettiği kansere yenilerek dün öğle saatlerinde hayatını kaybeden Nuray Hafiftaş, son yolculuğuna uğurlandı.