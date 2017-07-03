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Nur Tatar Askari'den 'bırakma' sinyali

Dünya şampiyonu Nur Tatar Askari, 2020 yılında Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya alması halinde tekvandoyu bırakacağını açıkladı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:33
Nur Tatar Askari'den 'bırakma' sinyali

2020 Olimpiyatları’ndaki hedefinin altın madalya olduğunu söyleyen Tatar, “Bronz ve gümüş madalya aldım. İnşallah ülkeme altın madalya getirim. Bu benim küçüklüğümden beri hayalim. Anneme çok söz verdim. Altın madalyayı alıp, bırakacağım diye. 2020’de altın madalya alırsam tekvondo hayatıma son vereceğim” şeklinde konuştu.
“Hedefimiz 2020 yılındaki Tokyo Olimpiyatları”

  • “Aileden çok uzakta kaldık. Çok zor bir spor. Annem hep ağlıyordu. Kaybediyorsun, ağlıyorsun, sakatlanıyorsun, üzülüyorlar. Annem çok üzüldüğü için ona söz verdim. 19 yaşında olimpiyat ikincisi oldum. O başarıyı 2016 yılında da devam ettirdim. Çok turnuvada yarıştık. Dünya çok sevilen bir spor. Bizim federasyonumuz çok ciddi bir şekilde yapıyor. Dünya şampiyonu olmak benim için çok zordu. Hedefimiz 2020 yılındaki Tokyo Olimpiyatları”

“İnşallah kariyerimin zirvesinde bırakırım”

  • “İnşallah kariyerimin zirvesinde bırakırım. Türkiye’yi bu başarıyı getiririm. Yıllardır her dövüştüğümde çok gizli kahraman var. Bütün Türkiye’ye teşekkür ediyorum. Türkiye’yi inşallah daha iyi yerlere getireceğiz”

 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:33
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