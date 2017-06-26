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Nur Tatar Askari madalyayı garantiledi

Dünya Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde kadınlar 67 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu Nur Tatar Askari, yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:50
Nur Tatar Askari madalyayı garantiledi

Dünya Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde kadınlar 67 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu Nur Tatar Askari, yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'nin Muju kentinde süren ve Nur Tatar Askari'nin madalyayı garantilediği organizasyonda, erkekler 68 kiloda ise Ferhat Can Kavurat elendi.

Şampiyonaya 1 numaralı seribaşı olarak katılan Avrupa şampiyonu, dünya ve olimpiyat ikincisi Nur Tatar Askari, ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda İran'dan Melika Mirhosseini Vakili'yi, üçüncü turda da Özbek Nigora Tursunlukova'yı 4-2'lik skorlarla yenen milli tekvandocu, çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Hırvatistan'dan Matea Jelic ile karşılaşan Nur Tatar Askari, 4-0 geriye düştüğü müsabakadan altın vuruşla 5-4 üstün ayrılarak, yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

Nur Tatar Askari, yarı finalde ev sahibi ülkenin sporcusu Kim Dan-Ji ile karşılaşacak. Milli tekvandocu, rakibini elemesi durumunda finalde, ABD'li Paige McPherson ile Çinli Mengyu Zhang arasında yapılacak müsabakanın galibiyle dünya şampiyonluğu için karşılaşacak. Bu sıklette yarı final ve final müsabakaları 27 Haziran Salı günü TSİ 13.00'ten itibaren başlayacak.

Ferhat Can Kavurat, şampiyonaya veda etti

Şampiyonada erkekler 68 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu Ferhat Can Kavurat ise ilk turda Avrupa şampiyonu Portekizli Rui Braganca'yı 18-15 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. İkinci turda İngiliz Peter Longobardi'ye 18-11 kaybeden Ferhat Can Kavurat, şampiyonaya veda etti.

Dünya Tekvando Şampiyonası'nın dördüncü gününde yarın, Nur Tatar Askari'nin yanı sıra kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve erkekler 58 kiloda Mertcan Dolmacı tatamiye çıkacak.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:50
  1. Dünya Tekvando Şampiyonası
  2. Ferhat Can Kavurat
  3. Güney KORE
  4. Mertcan Dolmacı
  5. Muju
  6. Nur Tatar Askari
  7. tekvando
  8. Zeliha Ağrıs
  9. Anadolu Ajansı
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