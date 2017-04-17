Numara değişikliğini anında bildirecek

Popüler anlık mesajlaşma uygulamasa WhatsApp, kullanıcılarını büyük bir dertten kurtaracak yeni bir güncelleme ile geliyor. Bu özellik, belli başlı sebeplerden dolayı numarasını değiştiren kullanıcıların numaralarını rehberindeki kişilere kolaylıkla ulaştırılmasını hedefliyor.

Windows Phone ve windows 10 Mobile kullanıcılarına sunulan beta sürümünde görülen özellik, WhatsApp kullanıcılarının numaralarını değiştirmeleri durumunda listede yer alan kişilere haber vererek kişi büyük bir yükten kurtarıyor.

İstenmedik durumların önüne geçebilmek için çeşitli önlemler alan mesajlaşma platformu, numarana değişikliğini bildirmek için kullanıcıya üç seçenek sunmuş. Yeni özellikte yer alan seçenekler şu şekilde karşımıza çıkıyor;

- Numara değişikliğini tüm listeye bildir.

- Yalnızca konuşma penceresine sahip olunan kişilere bildir.

- Listemde hiç kimseye numara değişikliğini bildirme.

Söz konusu özelliği aktif ettiğinizde yukarıda seçenekleri kullanarak numaranızın bildirileceği kişi listesini belirleyebiliyorsunuz. Böylece kullanıcı bildirmek istemediği kişileri de seçme imkanına kavuşmuş oluyor. Fakat bu özellik şimdilik Windows Phone ya da Windows 10 Mobile kullanıcıları için haır durumda görünüyor. Kısa bir süre sonra özelliğin Android ve iOS işletim sistemleri için de sunulacağı düşünülüyor.