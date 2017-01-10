Numan Kurtulmuş'tan sert mesaj! Haddini bildireceğiz

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Orta Doğu’ya ayar çekmeye çalışan küresel güçlere haddini bildireceğiz. Batı ülkeleri değil sınırlarını tel örgüler ile örtmek, gök kubbelerini çelikten gök kubbeler ile örtseler bile, ne terörün tehlikesinden ne de küresel göçün tehlikesinden kurtulamayacaklardır" dedi.



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, 9'uncu Büyükelçiler Konferansı’nda Büyükelçilere seslendi.

Kurtulmuş, "Batı ülkeleri değil sınırlarını tel örgüler ile örtmek, gök kubbelerini çelikten gök kubbeler ile örtseler bile ne terörün tehlikesinden ne de küresel göçün tehlikesinden kurtulamayacaklardır. Bütün dünyada barış dilini yeniden inşa etmek mecburiyetindeyiz. Batı’nın iki yüzlülükleri, tutarsızlıkları, işte Suriye politikası.

BAŞLARINA BELA ALDILAR

Başından beri Suriye’nin bu noktaya gelmesinin temel nedenlerinden birisi, Batı dünyasının ve özellikle Obama yönetiminin elinde herhangi bir barış planının olmaması, Suriye’de Esad rejiminin nasıl dizginleneceği ve nasıl bertaraf edileceğine ilişkin programının bulunmamasıdır. Vekalet savaşları üzerinden yeni bir küresel savaş şeklinde ortaya çıkan bu savaşlara destek olan büyük güçlerin geldikleri nokta ortadadır. Biz işin içerisinde değiliz, biz askerlerimizi kaybetmiyoruz, hiç olmazsa desteklediğimiz bu terör grupları üzerinden bölgesel çıkarlarımızı maksimize edecek bir takım politikalar uygulayalım diyenlerin başlarına ne büyük bir belayı sardıklarının farkına varmaları lazım.

MEZHEP ÇATIŞMASIYLA İSLAM DÜNYASINI...

Bu yeniden dirilişi sağlamak, fikir alanında, siyaset alanında İslam dünyasının dirilişi olacaktır. Özellikle coğrafyamıza empoze edilmeye çalışılan siyasi pratiği kıracak olan şey de budur. Bir asır evvel, sınırlarını böldükleri insanların şimdi gönüllerini ve zihinlerini bölmeye çalışan bu yeni emperyal planı bozacak olan şey, İslam’ın sahih kardeşlik, eşitlik ve adalet prensiplerini yeniden güncel olarak üretebilmektir. Coğrafyamızda sınırları bölenler, gönülleri ve zihinleri etnik ve mezhebi fay hatları üzerinden yeniden parçalamaya çalışıyorlar.

Sünnilik ve Şiilik üzerinden İslam coğrafyasını derin anlamda bölmeye, birbirinden ayırmaya çalışıyorlar. Bu coğrafyamızdaki örgütlerin adlarına baksanız, birçoğunun etnik kökenli örgütler olduğunu, Arapları, Türkleri, Kürtleri ve Farisileri birbirlerine düşman edecek yeni siyasetlerin geliştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu oyunu bozacağız. Bu oyunu bozacak en önemli ülke Türkiye’dir" açıklamasında bulundu.

YENİ BİR DÖNEMİN ADIMALRINI ATIYORUZ

Türkiye’nin başına terör örgütlerinin bela edilmeye çalışıldığını ifade eden Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir taraftan FETÖ, bir taraftan DEAŞ, diğer taraftan PKK ile Türkiye’nin ayaklarına pranga vurarak, Türkiye’nin kendi içerisinde İslam düşüncesinin sahih olarak üretilmesini ve İslam topluluklarının yeniden kardeşlik, eşitlik ve adalet prensipleri içerisinde bir araya gelmesini sağlayacak perspektifi ortaya koymasına mani olmaya çalışıyorlar. Türkiye’nin Suriye içerisindeki bu karışıklıkta taraf olması ve taraf olarak sorunları çözmek yerine, sorunların bir parçası haline gelmesini istiyorlar.

TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞIYORLAR

Küresel terörü çözebilecek en önemli ülkelerden bir tanesi olan Türkiye’ye, bir taraftan PKK üzerinden, bir taraftan DEAŞ üzerinden, bir taraftan FETÖ üzerinden terör elemanlarını başına bela ederek Türkiye’nin önünü kesmeye çalışıyorlar. Bunlara karşı uyanık olacağız. Terörün her türlüsüne karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Bunların hepsine diz çöktüreceğiz. Sadece terör örgütlerini değil, terör örgütleri üzerinden Orta Doğu’ya ayar çekmeye çalışan küresel güçlere haddini bildireceğiz.

BUNDAN BAŞKA ŞANSIMIZ YOK

Türkiye’nin bundan başka bir şansı yoktur. Orta Doğu’da yeni bir dönemin adımlarını atıyoruz. Suriye’de sorunun çözülmesi için önce Halep’te ateşkes sağlanması üzerinden yeni adımlar atıyor, başarılı bir Halep Ateşkesinin üzerinden bölgede tam manasıyla halkın istediği bir barış düzeninin kurulması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret ediyoruz. Yeni bir perspektif ile sorunları çözerek Suriye’de empoze edilmiş bir barışı değil, Suriye halkının kabul edeceği bir barışın oluşması için Türkiye olarak bütün gücümüzü ortaya koyuyoruz."