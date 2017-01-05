Numan Kurtulmuş'tan korkutan açıklama: Ciddi bir istihbarat var

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Parti liderlerine suikast iddialarıyla ilgili konuşan Kurtulmuş "Siyasetten herkes tehdit altında. Çok ciddi istihbaratlar var." dedi.

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

"CİDDİ İSTİHBARATLAR VAR"

(Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'ye suikast girişimi iddiaları) Siyasette herkesin böyle bir tehdit altında olduğu aşikar. Çok ciddi istihbaratlar var. Özellikle parti başkanları için. Bu tür bireysel şeylerle Bahçeli'ye, Kılıçdaroğlu'na bir suikast yapıldığını düşünün... Allah korusun. Bırakın suikastın başarılı olmasını, Türkiye siyaseti şöyle bir sallanır. Ruslar ile iyileşme sürecine girmiş olmasaydık, Rus Büyükelçi suikastında kıyamet kopartırlardı.

"RUSYA ORTADOĞU'YA DÖNDÜ"

Emareler, eğer söylediklerini yaparsa Trump'ın dahil olmaktan ziyade mümkün olduğu kadar hızlı şekilde Ortadoğu'dan askeri varlığını çekmek tercihi ile yaklaşacağı yönünde. Ama siyaset belli olmaz, daha 20 Ocak'a çok var. Rusya, rejimin yanında yer alarak savaştan önce olmadıkları kadar bir güce sahip oldu. Ruslar yeniden Ortadoğu'ya döndü. ABD ne yapacağını bilmediği için sahada inisiyatifi Ruslara bıraktı.

"ABD TAVIR DEĞİŞTİRİR"

ABD ile gerginleşen ilişkilerin rahatlayacağını ümit ediyorum. İki unsur var. FETÖ hâlâ orada bir takım imkânlarla network'ünü canlı tutmaya çalışıyor. Bir an evvel iadesi ile ilgili sonuç alacağımıza, en azından iade sürecinde gözaltında tutulmasının sağlanacağına inanıyorum. İkinci mesele de PYD meselesi, Ortadoğu'da bir takım normalleşmeler başladıkça burada terör örgütleri üzerinden bir varlık mı olsun yoksa Türkiye gibi devlet geleneği olan bir ülke ile mi işbirliği yapacak? Ben ABD'nin Türkiye ile işbirliği yapacağına, açık, aleni tavır değişikliğine gideceğine inanıyorum. İnşallah kısa sürede PYD'yi desteklemekten vazgeçer.