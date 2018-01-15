Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Numan Kurtulmuş'tan flaş Brad Pitt açıklaması

Amerikalı aktör Brad Pitt’in ‘Truva Yılı’nın tanıtım yüzü olması için görüşmeler yapıldığını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş “Henüz kesinleşmedi, inşallah anlaşılabilir” dedi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 11:12
Numan Kurtulmuş'tan flaş Brad Pitt açıklaması

Antalya Belek’te gazetecilerle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş turizmdeki önemli gelişmeleri, beklentilerini ve projelerini anlattı. 2018 yılı’nın ‘Truva Yılı’ olarak ilan edildiğini belirten Bakan Kurtulmuş, filmin başrol oyuncusu, ABD’li aktör Brad Pitt’in tanıtım yüzü olması için çalışmalar başlatıldığını belirtti ve ekledi: “Ben kesinleşmediği için söylemedim. Oyuncu Brad Pitt’in tanıtım yüzünün yer aldığı bir program düşünülüyor. İnşallah anlaşılabilir.

DÜNYAYA TANITILACAK

Ayrıca Truva Yılı’nın önemli bir tanıtım atağı olacağını belirten Bakan Kurtulmuş, Truva’yı sadece Türkiye’de değil, dünyada tanıtmak perspektifiyle çalışmalar yapılacağını ifade etti.

23 FESTİVAL

Bakan Kurtulmuş, bu etkinlikler çerçevesinde Devlet Opera ve Balesi’nin Truva ile ilgili oyunlar sergileyeceğini, 23’e yakın uluslararası festivalde Truva’nın tanıtılacağını bildirdi. Kurtulmuş, program içerisinde konserler, tiyatro gösterileri, filmler, kısa film ve belgesel yarışmaları ile ciddi bir farkındalık oluşturulacaklarının da altını çizdi.

 

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 11:12
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • AbdullahAbdullah57 dk önce
    Yakışır bakanım, paramız gezizekalılara gideceğine ünlü bir oyuncuya gitsin. Brad abimizi sever sayarız, inşallah gelir. Alacağı para da helal olsun.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Arjen Robben'in Beşiktaş korkusu
  1. Arjen Robben'in Beşiktaş korkusu
  2. Mahmud Abbas açıkladı: O ülke para..
  3. Vatan Şaşmaz soruşturmasında sıcak..
  4. SONAR'dan akıllara zarar seçim anketi
  5. Sow'dan çarpıcı çıkış: Fenerbahçe..
  6. Suriye'den ABD'ye sert tepki: Küstahça..
  7. 'Suç makinesi' diyorlardı... Kadın..
  8. İki ülke arasında çatışma, 4 asker öldü
  9. Bir ülkeden daha referandum hamlesi
  10. Arda Turan'dan Galatasaray ve Fatih..
  11. Hükümetten ABD'ye çok sert tepki!
  12. Hükümet düğmeye bastı! 'Çok büyük..
  13. İlk kazma vuruldu, çalışmalar başladı
  14. Ve Soldado'ya talip çıktı
  15. Suç örgütüne dev operasyon
  16. Fenerbahçe'den yılın bombası Luis Nani..
  17. Dev transferde imzalar atıldı! İşte..
  18. Katar Emiri Ankara'ya geliyor
  19. FETÖ'cü 'abi ve 'abla'lara 21 ilde..
  20. Rusya'da okulda çıkan bıçaklı kavgada..
"Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
"Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
İsrail ile Hindistan el ele verdi
İsrail ile Hindistan el ele verdi
Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
'Şer' ittifakına kötü haber! AK Parti ve MHP ezdi geçti
'Şer' ittifakına kötü haber! AK Parti ve MHP ezdi geçti