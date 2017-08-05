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Numan Kurtulmuş'tan bayram tatili açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmaması yönündeki soruya: "Henüz belli olmadı, belli olmadan herhangi bir şey söylemek, ümit vermek doğru olmaz." dedi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 01:19
Numan Kurtulmuş'tan bayram tatili açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, turizm sektörünün ve tatilcilerin merakla beklediği tatil uzatma ve birleştirme kararı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurtulmuş, Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmaması yönündeki soruya: "Henüz belli olmadı, belli olmadan herhangi bir şey söylemek, ümit vermek doğru olmaz." dedi. Ama herhalükarda bayram tatili ümidimiz var, yani kısa da olsa bayram tatilimiz var. Uzun olursa ne âlâ, turizm bakımından ama şu haliyle bile bayramda Türkiye'nin birçok yerinde turizm açısından çok ciddi hareketlenme var ve daha da olacağını biliyoruz." dedi. 



Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 01:19
  1. Numan Kurtulmuş
  2. bayram tatili
  3. Kurban bayramı
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