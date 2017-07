Numan Kurtulmuş: Türkiye'nin her ili turistler için güvenliklidir

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bugünOrdu'ya gelerek Ordu Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Numan Kurtulmuş, Türkiye ile Almanya arasında son zamanlarda yaşanan gerginliğe dikkat çekerek, eleştirilere tepki gösterdi.

Türkiye'ye bu yılın ilk 5 ayında 863 bin Alman turistin geldiğini de belirten Numan Kurtulmuş, "Malesef son günlerde Almanya ile ilgili çok ciddi bir gerginlik stratejisi sürüyor. Almanya'da bazı bakanların Türkiye ile ilgili son derece haksız, yanlış, yersiz açıklamalarıyla Türkiye'de ki turizmi de etkileyecek bazı konular gündeme gelmiştir. Alman turistler için Türkiye dünyadaki en önemli destinasyonlardan birisidir. Sadece bu yılın ilk 5 ayında Türkiye'ye gelen Alman turist sayısı 863 bin. Burayı o kadar sevmiş yerleşmiş olan Almanlar var ki, neredeyse Türkiye'nin bazı bölgelerinde, özellikle Güney şehirlerimizde Alman köyleri oluşturmuşlar. Aynı şekilde İngiltere'den gelen çok sayıda vatandaş var. Onlar burada yerleşiyorlar, turist olarak gelip gidiyorlar. Bir takım siyasi hesaplar yüzünden aslında barışın, ülkeler arasın diyaloğun, kültürler arasındaki yakınlaşmanın önemli araçlarından birisi olan turizm alanını etkilemeye dönük bu tür açıklamanın yapılması son derece haksızdır" dedi.

TÜRKİYE TURİSTLER İÇİN GÜVENLİ BİR BÖLGEDİR

Türkiye'nin turistler için güvenli bir bölge olduğunu, Alman bakanının son açıklamalarını da tamamıyla reddettiklerini ifade eden Numan Kurtulmuş, "Hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. Türkiye'de turistlere kötü davranıldığı yanlış bir şeydir. Alman ya da İngiliz turistlerin Türkiye'ye gelmek istemedikleri, bunların hepsi yalan yanlış bilgilerdir. İnsanları etkilemeye dönük, özellikle Türkiye karşıtı politikaların devamı olan bir yaklaşımdır. Bunu kabul etmek mümkün değil. Türkiye'nin her ili turistler için güvenliklidir. En az dünyadaki bütün turizm bölgeleri kadar güvenli bir ülkedir. Bu iddiayı kökten reddettiğimizi ifade etmek isterim. Bunlar Türkiye'ye karşı planlı, programlı sürdürülen bir Türkiye karşıtı kampanyadır. Hangi demeci verirlerse versinler hakikat ortadadır. Türkiye turistler için güvenli bir bölgedir. Özellikle Alman turistlerinde birinci derece tercih ettiği ülkelerin başında geliyor. Böyle olmaya da devam edecektir. Siyasi gerilimler ve siyasi hesaplar uğruna gerçekleri feda etmeye kimsenin hakkı yoktur" diye konuştu.

MESCİD-İ AKSA KIYAMETE KADAR İslam'IN İBADET YERLERİNDEN OLACAK

İsrail'den Mescid-i Aksa'ya müdahale olayına da sert tepki gösteren Bakan Numan Kurtulmuş, bunun kabul edilemez, insanlık dışı, bütün uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğunu söyledi. Kudüs'ün kıyamete kadar Müslümanların da şehri olarak yaşayacağını vurgulayan Numan Kurtulmuş, "İnanç, ibadet özgürlüklerini, insanların can güvenliklerini, her şeyi tehdit eden, son derece barbarca, gaddarca bir uygulamadır. Nereden bahsediyoruz Kudüs'ten bahsediyoruz. Her tarafı mukaddes kabul edilen Kudüs şehrinin din ve inanç özgürlüklerinin merkezi olduğu tarihi bir gerçektir. İsrailliler, bu gaddarca, barbarca uygulamasıyla aslında Kudüs'ün tarihine de hakaret ediyorlar. 2017 yılında bütün dünyada malesef bu insanlık dışı uygulamaları seyrediyor. Kudüs, Müslümanların kentidir. Kudüs, Hrıstiyanların kentidir. Kudüs Yahudilerin kentidir. Mescid-i Aksa'ya karşı yapılan bu barbarca saldırıyı nefretle kınıyoruz. Böyle bir saldırıyı asla kabul etmiyoruz. Kaldı ki, Mescid-i Aksa Müslümanların da ilk kıblesidir. Hazreti peygamberimizin miraca çıktığı kutsal mekandır. Bütün çevresi kutsanmıştır. Bu muameleyi kabul etmek mümkün değil. Herkes şunu bilsin ki, Filistin topraklarının kalbi olan Kudüs, kıyamete kadar Müslümanların da şehri olarak yaşayacaktır. Mescid-i Aksa kıyamete kadar Allah'ın izniyle İslam'ın en kutsal ibadet yerlerinden birisi olarak devam edecektir. Bunun içinde yalnız İslam dünyasının silkinmesi, kendine gelmesi lazım. Yapılan bu yanlışlıklara karşı açıkça tavrını ortaya koyması lazımdır" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN TURİZM ALANINDA ÖNEMLİ BİR POTANSİYELİ VAR

Yayla turizminde Karadeniz bölgesinin önemli olduğunu da hatırlatan Numan Kurtulmuş, "Özellikle Karadeniz bölgesi için yayla turizminin önemli olduğunu biliyoruz.Yaylalarımızı mahvetmeden, betonlaştırmadan, çirkinleştirmeden ve oradaki güzellikleri kalıcı hale getirecek, bu güzelliklerden de iç ve dış turistlerinde istifa etmesini sağlayacak çalışmalar yürütülür. Türkiye'nin turizm alanında önemli bir potansiyeli var. Ciddi bir birikimi de var. Bu birikimi en iyi şekilde Karadeniz'e ve özellikle Ordu'ya yansıtmak herhalde boynumuzun borcudur" dedi.

Numan Kurtulmuş, fındık konusunda da Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığı tarafından çalışma yürütüldüğünü, vatandaşı mağdur etmeden, tekelleşmenin önüne geçerek bir politika izleneceğini de kaydetti.

Numan Kurtulmuş daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ziyaret ederek, ardından Ordu Valiliği tarafından Boztepe'de bir otelde düzenlenen 'Ordu Buluşması' programına katıldı.