Numan Kurtulmuş turizmdeki yeni stratejiyi açıkladı

Yeni turizm hamlesini açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya, Endonezya, Malezya gibi Uzakdoğu ülkelerine açılmayı hedefliyoruz. O kapıları açacağız. Öyle 10 binlerle falan değil milyonlarla ifade edilen turisti inşallah Türkiye'ye getirme imkanımız olacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un konuşmalarından satır başları;

3. Turizm Şurası üçüncü hamle dönemi. Yeni bir evreye giriyoruz ve oldukça yüksek bir birikim elde edilmiş oldu turizm sektöründe. Hele geçtiğimiz bir buçuk, iki yıllık süre içerisinde sektörün yaşanan şoklara da son derece dayanıklı olduğu ortaya çıkmış oldu. Şimdi önümüzde bu şurayla birlikte yeni stratejik hedefler koyacağız, turizm politikalarımızı gözden geçireceğiz. Umarım bu toplantılardan sonra 2023'te 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm sektörü hedefimizin belki daha yukarısında bir hedefi ortaya koyacağız.

Dünyada fevkalade yoğun devam eden bir İslam karşıtlığı ve Türkiye düşmanlığı var. Yani 'Türkiye'ye gitmeyin, Türkiye tehlikelidir' diye Türkiye turizmini de doğrudan etkileyecek yanlış, olumsuz algılar yapılmaya çalışılıyor. Biz, İslam karşıtlığı ve Türkiye düşmanlığına karşı kültürümüzü ve turizmimizi yumuşak gücün iki önemli enstrümanı olarak kullanacağız ve inşallah Türkiye hakkında çok daha olumlu kanaatlerin oluşmasını da sağlayacağız.

Üç ana strateji belirliyoruz. Bunlardan bir tanesi yeni pazarlara açılmak. Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya, Endonezya, Malezya gibi Uzakdoğu ülkelerine açılmak. Aşağı yukarı bunları topladığımız zaman dünya nüfusunun yarısı. Buralarda, Hindistan'da 350 milyon orta sınıf var, muazzam bir güç, yeni zenginleşmiş, her türlü alım potansiyeli olan. Çin'de 300 milyonu aşkın bir orta sınıftan bahsediliyor. Dolayısıyla bütün bu ülkelerle ilişkilerimizi artıracağız. O kapıları tıklayacağız, o kapıları açacağız. Öyle 10 binlerle falan değil milyonlarla ifade edilen turisti inşallah Türkiye'ye getirme imkanımız olacak.

FETÖ İADESİ İÇİN TALEP TEKRARLANACAK

Başbakan Yıldırım'ın New York ve Washington'da planlanan temasları vize meselesinin çözümüne ilişkin adımlar atılabileceğini ümit ediyorum. Vize meselesi geçici ve anlamsız bir şeydir ama FETO'nun orada ikamet etmesi, kalıcı ve gerçekten bizim için çok önemli bir konudur. Sayın Başbakanımız da bu ziyaretinde artık Başbakan seviyesinde resmen FETÖ'nün iadesiyle ilgili talebini tekrarlayacaktır. Bu, bizim için önemli bir nokta, Amerika-Türkiye ilişkilerinin sıhhatli bir şekilde devam etmesi açısından son derece önemli bir nokta.

Terörün desteklenmesini sağlayan anlayış bitirilmediği takdirde, burada samimi bir uluslararası diyalog oluşturulmadığı takdirde terörü önlemek son derece zordur. Herkes lamı cimi olmadan vekalet savaşlarından elini çekecek. Hiçbir teröristten hiçbir ülkeye fayda gelmez.

Terör uluslararasılaşmıştır, hedefleri ve kaynakları bakımından. Hedefleri bakımından Amerika'da da bir terör saldırısı olabiliyor, birkaç gün evvelinde Somali'de de terör saldırısı oldu. Hiçbir yer güvenli değil. Dünyanın en güvenli, en rahat şehri neresi diyorsanız, orası da terörün muhatabıdır.