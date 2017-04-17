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Numan Kurtulmuş: OHAL üç ay daha uzatıldı

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş Bakanlar Kurulu toplantısı hakkında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "19 Nisan 2017 saat 01.00'den itibaren olağanüstü halin 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin, TBMM'ye konunun arz edilmesi yazısı kaleme alındı" dedi.

Numan Kurtulmuş: OHAL üç ay daha uzatıldı
Eklenme: 17 Nisan 2017, 22:58

Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş Bakanlar Kurulu toplantısı hakkında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "19 Nisan 2017 saat 01.00'den itibaren olağanüstü halin 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin, TBMM'ye konunun arz edilmesi yazısı kaleme alındı" dedi.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:

Yönetim sisteminin değiştirilmesi konusunda bütünüyle sivil iradenin olduğu bir süreç yaşadık.

Güvenli bir şekilde çok erken saatte seçim sonuçları elde edilmiştir. Çok önemi bir dönemeç millet iradesiyle geçilmiştir.

Referandumun sonucunda kazanan millettir. Hem milletimiz hem demokrasimiz kazançlı çıkmıştır. YSK'nın kararını bekliyoruz. Karar resmi gazetede yayınlanır yayınlanmaz uygulanmaya başlanacaktır.

OHAL 3 AY DAHA UZATILIYOR

Bakanlar Kurulu toplantımızda, MGK'nın tavsiye kararı ele alınarak, 19 Nisan 2017 saat 01.00'den itibaren olağanüstü halin 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin, TBMM'ye konunun arz edilmesi yazısı kaleme alındı."

 
Etiketlerbakanlar kurulunuman kurtulmuşohal
HABER YORUMLARI
600

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Kaju

Anayasaya göre Ohal 6 Aydan fazla sürmemeli .Bizimki 9 aya uzuyor . Çok yanlış.

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Evetçi

2023 e kadar uzatilmali. Su uyur duşman uyumaz.

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Arif

Artık devletimiz sadece feto İle değil, o zihniyete sahip devlette çalışıp, çemkiren, işinden çok siyaset yapan burokrasi ve memurlarada el atmalıdır, herkes işini gücünü yapsın, pravakatorlük pesinde koşmasın.

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