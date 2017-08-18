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Numan Kurtulmuş: Milli ve kültürel bağımsızlığımızı inşa etmek mecburiyetindeyiz

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Kültürel  bağımsızlıkla, ekonomik ve teknolojik bağımsızlık birbirleriyle eş değer olan  konulardır. Bir ülkede kültürel bağımsızlık yoksa, milli, kültürel bağımsızlık  sağlanamamışsa, hele bizim gibi ülkede, onun çok tabii bir sonucu olarak da  ekonomide de teknolojide de bağımsız olamıyorsun. Dolayısıyla biz, bir tarafını  geliştirirken bir tarafını da ihmal edemeyiz." dedi.

18 Ağustos 2017 Cuma 11:10
Numan Kurtulmuş: Milli ve kültürel bağımsızlığımızı inşa etmek mecburiyetindeyiz

Üsküdar Belediyesi'nce hizmete sunulan Üsküdar Valide Sultan Gemisi  ile düzenlenen boğaz turunda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, dünyanın en güzel şehrinde,  dünyanın başkentinde güzel dostlarla bir arada bulunmanın kendisi için bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, "Kültürel bağımsızlıkla, ekonomik ve  teknolojik bağımsızlık birbirleriyle eş değer olan konulardır. Bir ülkede  kültürel bağımsızlık yoksa, milli, kültürel bağımsızlık sağlanamamışsa, hele  bizim gibi ülkede, onun çok tabii bir sonucu olarak da ekonomide de teknolojide  de bağımsız olamıyorsun. Dolayısıyla biz, bir tarafını geliştirirken bir tarafını  da ihmal edemeyiz" dedi

"GENÇ NESİLLERE TANITILMASINDA BÜYÜK FAYDA VAR"

Her bir medeniyetin tahayyül ve tasavvur ekseninde var olduğunu  anımsatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İnsanlar önce zihinlerinde hayal ettikleri dünyayı kurarlar. Nasıl  bir dünya, çevre, şehir, sosyal hayat? O hayal ettiklerini de sonunda surete  dönüştürürler. İşte binalar böyle ortaya çıkar. Camiler, saraylar, medreseler,  hat sanatları, müzik eserleri insanların hayallerinde canlanırlar, sureti bir  şekilde bu eserlerle döner, Boğaz'a yalılar şeklinde döner. Su kemerleri şeklinde  döner. Medreseler şeklinde döner. Her birisi ilk çıktığı kaynaktaki saflıkla  mahalleye kadar getirilen, mahallede akıtıldığı çeşmede de bir sanat şaheserine  dönüşen çeşmeler haline gelir. Bütün bunlar insanlığın zihin dünyasının bir  şekilde somut hale indirgenmesi ve hayatın içerisinde yaşamasıdır. Ne yazık ki bu  bizim kültürümüz bakımından değil hemen hemen dünyanın bütün kültürlerinde ortak  olan noktalardan birisi bütün güzel mekanlara, binalara, güzel şehirler, eski  şehirlerdir, kadim şehirlerdir."

Bakan Kurtulmuş, "Eski şehirlerimize bakın. Tarihi alan, merkezi alan  kamusal alandır. Edirne, Amasya, Bursa bütün şehirlerimiz. Manisa da böyledir.  Camisi, medresesi, arastası, çarşısı, pazarı hepsi kamusal alandır. Orada rant  yoktur. Ondan sonraki alanda evler başlar, o evlerin hepsinin özelliği ise bir  yandaki evin öteki komşusunun güneşini kesmemesidir. En tipik örneklerinden biri  Amasya, Edirne ve Manisa evleridir. Şimdi başka bir tahayyülün sonucu ortaya  çıkıyor. Şimdi ise rantta dayalı yüksek binalar. Şehrin her semtinde, şehrin  neredeyse her tarafında, sevimsiz, özensiz, hiçbir mimari özelliği olmayan bir  sürü binaların ortaya çıktığını görüyoruz. Bunu da bu vesileyle, belki yeni  dönemlere ait bir ızdırabımız olarak paylaşmakta fayda vardır diye düşünüyorum.  Bu devasa şehrin içerisinde eski kültürü, sadece eskiye olan bir özlemin ifadesi  olarak değil, aynı zamanda bizim medeniyetimizin, değerlerinde yeniden üretilmesi  bakımından tanıtılmasına, özellikle genç nesillere tanıtılmasında büyük fayda  var." ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediyesi'nin güzel bir kültürel faaliyet başlattığını  belirten Kurtulmuş, "Üsküdar Belediyemizin yapmış olduğu bu hizmet aynı zamanda  büyük bir kültürel hizmet. Boğaz'ın, İstanbul'un güzelliklerini tanıtacaktır."  dedi.

"İKİ ASIRDIR BÜYÜK BİR MÜCADELE VERİYORUZ"

Türkiye'de en az 2 asırdır büyük bir mücadele verildiğine işaret eden  Kurtulmuş, "Bu mücadelenin bir tarafı kültürel mücadeledir, bir tarafı ekonomik  ve teknolojik mücadeledir. Kültürel bağımsızlıkla, ekonomik ve teknolojik  bağımsızlık birbirleriyle eş değer olan konulardır. Bir ülkede kültürel  bağımsızlık yoksa, milli, kültürel bağımsızlık sağlanamamışsa, hele bizim gibi  ülkede, onun çok tabii bir sonucu olarak da ekonomide de teknolojide de bağımsız  olamıyorsun. Dolayısıyla biz, bir tarafını geliştirirken bir tarafını da ihmal  edemeyiz. Yeniden kendi köklerimiz üzerinde, medeniyetimiz üzerinde milli ve  kültürel bağımsızlığımızı inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bu alanda da büyük bir  mücadele veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tarihin her döneminde kültürel milli bağımsızlık bakımından büyük bir  mücadelenin olduğunu kaydeden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Hiç değişmedi. 2 asır evvel ne mücadele veriyorsak, şimdi de aynı  mücadeleyi veriyoruz. Kültür alanında da, ekonomi alanında da, teknoloji alanında  da. Dolayısıyla bu mücadeleyi çok güçlü bir şekilde vermeye devam edeceğiz. Kendi  kültürel gücü üstünde yükselen büyük ve güçlü bir Türkiye'yi hep beraber  kuracağız. Bütün bu faaliyetlerin hepsinin de bu mücadelenin, medeniyetimizi  yeniden inşa ve ihya etme mücadelesinin bir tuğlası, yapı taşı olduğunu ifade  etmek isterim."

"İSTANBUL, BÜYÜK BİR KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETİ TEMSİL EDEN BİR ŞEHİR"

İstanbul Valisi Vasip Şahin de güzel bir Boğaz turunda bir arada  olduklarını hatırlatarak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

İstanbul'un güzelliklerini anlamaya çalıştıklarını aktaran Şahin,  "İstanbul, büyük bir kültürü ve medeniyeti temsil eden bir şehir. İstanbul'u ve  İstanbulluyu öne çıkarmak lazım." diye konuştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise geminin boğazda yüzen  kültür merkezi, nikah sarayı, sosyal tesis olarak vatandaşların kullanımına  sunulduğunu belirterek, "İstanbullu hemşehrilerimiz denizle buluşsun, Boğaz'ın  güzelliğini temaşa etsin istiyoruz." ifadesini kullandı.

Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Salim Aydın'ın İstanbul  Boğazı'ndaki eserleri anlattığı ve müzik dinletisinin sunulduğu tura,  Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş'un da aralarında bulunduğu kültür, sanat ve  üniversite camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 11:10
  1. Numan Kurtulmuş
  2. Kültür ve Turizm Bakanı
  3. Üsküdar
  4. Valide Sultan Gemisi
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