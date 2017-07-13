Numan Kurtulmuş Brüksel’de vatandaşlarla buluştu

Burada bir konuşma yapan Kurtulmuş, ''Bu ihaneti hiç unutmayacağız. Çocuklarımıza, torunlarımıza bu hain çeteyi, bu büyük ihaneti anlatacağız.İşte bu akşam,bunun için buradayız'' dedi.



Kurtulmuş, Türkiye'nin demokrasi mücadelesi verdiğini hatırlatarak, ''Bu millet, bütün darbelerin hesabını da sormak için, nice masum insanların hesabını sormak için tanklara göğüslerini siper etti.'' dedi.



