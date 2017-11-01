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Nükleer tünel çöktü

Kuzey Kore’deki bir nükleer tesiste patlama meydana geldi. Patlamada tünel tamamen çöktü.

01 Kasım 2017 Çarşamba 19:15
Nükleer tünel çöktü

Japon medyasının haberine göre, Kuzey Kore’de bulunan Punggye-ri nükleer tesisinde meydana gelen kazada, 100 kişinin tünelde mahsur kaldıkları, onları kurtarmak için tünele inen yaklaşık 100 kişinin de ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.  

Güney Kore’deki Yonhap haber ajansının verilerine göre çöküntünün 10 Eylül’de meydana geldiği tahmin edilirken, bölgede sismik dalgaların görüntülendiği belirtildi.

Konuyla ilgili uzmanların yaptığı açıklamada, bölgede birçok sayıda toprak kayması ve sarsıntı meydana geldiği belirtilirken, doğal afetlerin devam etmesi durumunda tesisisin kapatılacağı söylendi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 19:15
  1. Kuzey Kore
  2. Punggye-ri nükleer tesisi
  3. Yonhap haber ajansı
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