Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Nükleer silahların yasaklanmasını destekleyen İsveç'e ABD'den tehdit!

İsveç hükümetinin, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nı imzalamayı planladığı açıklamasına ABD'den tepki geldi.

02 Ocak 2018 Salı 21:42
Nükleer silahların yasaklanmasını destekleyen İsveç'e ABD'den tehdit!

İsveç gazetesi Aftonbladet'in haberine göre, ABD Savunma Bakanı James Mattis, İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist'e konuyla ilgili mektup gönderdi. Haberde, mektupta, BM Genel Kurulu'nda kabul edilen nükleer silahları yasaklayan uluslararası anlaşmayı İsveç'in imzalaması durumunda NATO'nun İsveç'in savunma ittifakı ile yakın ortaklığını yenilemeyeceğinin yazıldığı belirtildi. ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison da anlaşmanın imzalanması neticesinde İsveç ve NATO arasında büyük sorunlar çıkacağını kaydetti.

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, ABD'den gelen açıklamalara tepki gösterdi.

Wallström, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "BM Genel Kurulu'nda kabul edilen nükleer silahları yasaklayan uluslararası anlaşmayı imzalamayı düşünüyoruz. NATO ve ABD'den bu konuda yapılan tehdit ve baskıyı kabul etmiyoruz." dedi.

Bağımsız bir değerlendirme ve inceleme yaptıktan sonra karar vereceklerini kaydeden Wallström, "Tehditler umurumuzda değil. Bu tür açıklamaların yapılmasını kabul edemeyiz. Açıklamaların makul ve tehdit içerici olmaması gerekir." diye konuştu.

Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması, BM'de nükleer silah sahibi ülkelerin boykotuna rağmen temmuzda 122 ülkenin desteğiyle kabul edilmişti.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 21:42
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet'ten alçak karalamaya cevap geldi
    1. Diyanet'ten alçak karalamaya cevap geldi
    2. Nükleer silahların yasaklanmasını..
    3. İran'daki vandallara bir destek de..
    4. İran'daki karışıklık o ilimizi..
    5. İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli..
    7. KDV ile tanışan Suudi Arabistan..
    8. Kan donduran olay! 2'si çocuk 3..
    9. 'Yusuf Yazıcı'yı verseler bile almayız'
    10. İstanbul'da 6 metro hattı ihalesi..
    11. Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan..
    12. Skandal çağrı! ABD ve AB'den ülkesini..
    13. Almanlar en çok polise güveniyor
    14. Yılın ilk işlem gününde tarihi rekor..
    15. 2017'de çenemiz düştü!
    16. Tam 850 yaşında ama...
    17. Milyonlarca vatandaşı işçiyi ve..
    18. ''Yemeklerine cesaret hapı katıyorlar''
    19. Anneden oğluna tepki: Çıkama inşallah..
    20. Türkiye’de ilk kez görüldü
    Trump'ın sözlerinin ardından İran'da gösterilerin seyri değişti
    Trump'ın sözlerinin ardından İran'da gösterilerin seyri değişti
    Gezi'nin başrol oyuncusundan İran Tweeti
    Gezi'nin başrol oyuncusundan İran Tweeti
    Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
    Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
    İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
    İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
    AK Partili Çamlı: Rabbim ya beni Cumhurbaşkanı yapsaydı?
    AK Partili Çamlı: Rabbim ya beni Cumhurbaşkanı yapsaydı?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.01.2018
    Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
    Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
    500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü
    500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü