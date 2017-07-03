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Nükleer savaş yaklaşıyor... Herkes ona yatırım yapıyor...

ABD'nin, 2017-2026 yıllarında nükleer gücünü geliştirmek ve güncellemek için 400 milyar dolar harcayacağı tahmin ediliyor.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:52
Nükleer savaş yaklaşıyor... Herkes ona yatırım yapıyor...

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), dünya genelinde geçen yıl nükleer silah sayısında azalma olmasına rağmen bu silahların modernleştirilmesine yönelik yatırımların arttığını açıkladı.

Merkezi İsveç'te bulunan SIPRI'nin nükleer güç verilerine ilişkin yayımladığı yıllık raporuna göre, nükleer silaha sahip ABD, Rusya, Birleşik Krallık, Fransa, Çin, Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore'nin geçen yılın başında toplamda 15 bin 395 nükleer silahı bulunurken, bu sayı 2017'nin başında 14 bin 935 oldu. Ancak söz konusu ülkelerin yakın gelecekte bu silahları bırakmaları öngörülmüyor.

Raporda, dünyadaki toplam nükleer silah sayısının yüzde 93'üne sahip ABD ve Rusya'nın stratejik nükleer silah envanterini azalttığına dikkat çekildi. Bu iki ülke, 2011'den bu yana Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nı (START) uygulamalarına rağmen geçen yıl silahlarını azaltma hızı düşük seyretti.

Öte yandan, söz konusu iki ülke, büyük miktarda ve maliyette nükleer modernleşme programlarını da başlattı. ABD'nin, 2017-2026 yıllarında nükleer gücünü geliştirmek ve güncellemek için 400 milyar dolar harcayacağı tahmin ediliyor.

ABD ve Rusya dışında nükleer silaha sahip 7 ülkenin de silah cephaneliği çok daha küçük ancak bu ülkeler yeni nükleer silah sistemleri geliştirmedi veya bu konuda çalışmaları olduğuna dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Çin, nükleer cephaneliğinde uzun vadeli niteliksel geliştirmeye odaklanırken, Hindistan ve Pakistan hem nükleer silah stoklarını hem de füze imkanlarını geliştiriyor.

Kuzey Kore ise 2015'e göre geçen yıl nükleer silahlarında artışa giderek sayıyı 10 ila 20'ye yükseltti. Kuzey Kore, geçen yıl süresince birçok beklenmedik nükleer deneme yapmıştı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:52
  1. KZUEY KORE
  2. ABD
  3. ABD ve Rusya
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