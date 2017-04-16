Nükleer deneme yapmadılar

Gazete Habertürk'ün haberine göre ‘Güneşin Günü’ adıyla bir gövde gösterisine dönüştürülen kutlamada, Pyongyang yönetimi füze ve silahlarını sergileyerek şov yaptı.

Törende ABD ile gerilime neden olan balistik füzeler, ağır vasıtaların üzerine yerleştirilmiş şekilde tören alanından geçti. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ise devlet televizyonunda yayınlanan dev geçit töreninde konuşma yapmadı.

TOPYEKÜN BiR SAVAŞA HAZIRIZ’

Kim Jong-un’a en yakın isimlerden olan yardımcısı Choe Ryong-hae, devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasında, ‘topyekûn bir savaşa’ karşılık vereceklerini söyledi.

Ryong-hae, “Topyekün bir savaşa, topyekün bir savaşla karşılık vermeye hazırız. Nükleer bir saldırıya, nükleer saldırıyla cevap veririz” diye konuştu.

ABD’nin, Kuzey Kore’nin olası bir balistik füze denemesine gözdağı vermek amacıyla hafta başında USS Carl Vinson uçak gemisi bölgeye hareket etmiş, ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kuzey Kore belasını arıyor. Eğer Çin bu konuda yardım etmeye karar verirse harika olur. Eğer yardım etmezlerse de biz sorunu onlar olmadan çözeriz” mesajını yayınlamıştı.

Karşılıklı gerilimin ardından Çin, Kore Yarımadası’ndaki askeri bir çekişmenin kazananı olmayacağını söylemiş ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, “Bir kez savaş olursa birçok kaybeden olacak” demişti.

'4 GÜN ÇALIŞALIM'

Güney Kore’de eski Devlet Başkanı Park Geun-hye’nin hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle görevden azledilmesinin ardından cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşıyor.

Ülkenin en büyük muhalefet partisi Demokrat Birlik Partisi’nin adayı olarak seçimlere katılacak olan Moon Jae-in, seçim vaatlerini açıklamaya başladı.

Seçimin önemli adaylarından olan Jae-in, haftalık 5 gün çalışma süresini 4 güne düşüreceğini ve çalışanlara 3 gün izin vereceğini ilan etti. Ülke basını ise bu açıklamanın ardından haftada 4 gün çalışma vaadinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını tartışmaya başladı.

Bir gazeteye konuşan Moon, ABD’den önce Kuzey Kore’ye ziyaret gerçekleştirebileceğini söyledi. Güney Koreli siyasetçi ayrıca Çinli yetkililerle Kuzey-Güney Kore arasında yaşanan gerilimi görüşmek isteğini ve bu nedenle Pekin’in de ilk duraklarından biri olacağını ifade etti.

Ülkede yapılan son kamuoyu yoklamaları, 2012 yılındaki seçimlerin mağlubu olan Moon Jaein’in seçimin en güçlü adayı olduğuna ve diğer adayları geride bırakarak Park’ın koltuğuna oturacağını işaret ediyor. Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de bugün Seul’u ziyaret edecek.

‘DUVAR KAĞIDI DEĞİŞMEDEN HÜCREYE GİRMEM’

Yolsuzluk suçlamalarıyla azledildikten sonra tutuklanan eski Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye’nin hücresinin pis olduğunu gerekçe göstererek hücreye girmeyi reddettiği öne sürüldü.

6 kişilik hücrede tek başına cezasını çeken Park’ın bu şikâyeti nedeniyle hücrenin yenilenerek duvar kâğıdıyla kaplandığı iddia edildi.