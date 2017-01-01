NUHOĞLU, Cubes Ankara ile Başkente DEĞER kattı

İmza töreninde konuşan Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu, “Uzun dönem konaklamalara uygun olarak geliştirilen özel bir konsept olan Residence Inn By Marriott anlaşma ile birlikte Türkiye’deki ilk otelini Cubes Ankara’da 2019’da açılacak” dedi. Otelin işletmesini üstlenen Dalgıç GY’nin Yönetim Kurulu Başkanı Durul Dalgıç da, uzun dönem konaklamaların yapılması için tasarlanan bu sistem ile toplamda 110 odanın olacağı oteldeki her odanın suit konforunda özel olarak dizayn edildiğini söyledi. Cubes Ankara; konut ve ofislerin olacağı yaklaşık 1.000 adet bağımsız bölümden oluşuyor. 2 ayrı blok halinde planlanan projede A Blok konut, home office ve exclusive rezidansları; B Blok ise ofis, otel ve kurumsal kiralanacak ofisleri kapsıyor.

9 yılda amorti edecek

Toplamda 1.4 milyar liralık değere sahip projenin geçen yıl görücüye çıktığını söyleyen Nuhoğlu, “O günden bu yana projedeki konutların yüzde 40’ı satıldı. Bölgesel ortalama konut geri dönüş süresi Türkiye’de ortalama 16 yılken Cubes Ankara özelinde bu süre 9 yıla düşüyor. Şüphesiz bu da Cubes Ankara’nın yüzde 40 gibi orandaki satış başarısında etkin rol oynuyor’’ dedi.