Ntvspor kapanıyor mu?

Fuat Akdağ yönetimindeki spor kanalı başarılı bir yayıncılık gerçekleştirmesinde, bir çok ilke imza atmasına, bir dönem futbol ve basketbol milli takımlarının yayıncısı olmasına rağmen yüksek maliyetleri karşılama konusunda sıkıntı çekiyordu. Kanal geçen yıl büyük bir tasfiye süreci geçirmiş krizi küçülerek aşma yoluna gitmişti. Ancak kanal, mali dengesizlik problemini bir türlü aşamadı. Ferit Şahenk’in bir süredir kar getirmeyen medya yatırımlarından çıkma isteği de buna eklenince kötü son kapıya dayandı.

Kanal çalışanlarına “Borca girmeyin, tedbirli olun” denilerek tatsız bir gelişmenin ön haberi verildi. Grubun NTV Spor’un yayınlarını durdurma kararını alma olasılığının yüksek olduğu ve bu tarihin de yakın olduğu belirtildi.

Kanalın milyonlarca takipçisi olan internet ve sosyal medya departmanının durumu da belirsiz. Şirket yönetiminin çekirdek bir kadro ile internet televizyonculuğa geçişi de tartıştığı, aksi halde bu departmanın da kapatılabileceği konuşuluyor.

Kaynak; FutbolMedya