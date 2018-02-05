NTV Spor'un yerine o kanal geliyor...

Türkiye'nin önde gelen spor kanallarından NTV Spor, geçtiğimiz günlerde yayın hayatını sonlandıracağını açıklamıştı. NTV Spor’un kanalının satışı için Discovery Communications ile anlaşmaya varılmıştı.

NTV Spor’u aldığı belirtilen Discovery Communications ile Doğuş Yayın Grubu arasında iki yıl önce bir stratejik ortaklık anlaşması da kurulmuştu. Bu ortaklık ile Discovery, Türkiye’deki kanal sayısını 13’e çıkarmanın yanı sıra reklam verenlere daha geniş ve etkin bir portföy sunarak Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası medya şirketi pozisyonunu da güçlendirmeyi hedeflemişti.

Discovery Communications’ın kanalları arasında Eurosport, TLC, Discovery Channel, Discovery Kids, Travel & Living, Animal Planet gibi birçok konsept kanal bulunuyor.

NTV Spor, kapanışını ise "Gerçek efsaneler bir gün evlerine döner..." temalı videolar ile duyurdu.

Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen de "Discovery Grubu ile yeni bir anlaşma yaparak ülkemizin televizyon izleyicisine alışılagelmişin dışında bir yayın sunulacaktır. Bu ortak çalışma sonrasında, NTV Spor'un yayın içeriği haber kanalımız olan NTV'de devam edecek, yani NTV Spor evine geri dönüyor" ifadesini kullandı.