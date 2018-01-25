Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

NTV Spor'un yeni ismini açıkladı!

Gazeteci ve yazar Mesut Yar, Discovery Channel'a satılması gündemde olan NTV Spor'un yeni ismini açıkladı.

25 Ocak 2018 Perşembe 17:02
NTV Spor'un yeni ismini açıkladı!

Türkiye'de uzun süredir yayın haytına devam eden NTV Spor'un satılacağı yönündeki iddialara bir yenisi daha eklendi. Daha önce NTV Spor'un satılacağını iddia eden Mesut Yar, bu kez Posta Gazetesi'ndeki köşesinde kanalın yeni adını açıkladı.

İşte Mesut Yar'ın "NTV Spor'un yeni adı ne olacak?" başlıklı o köşe yazısı...

"Yaklaşık 1 ay önce "NTV Spor satılıyor" diye yazmıştım. Yeni yılı geride bıraktıktan sonra kimi arkadaşlarım "Senin haber yalan oldu" demişlerdi ve gülümsemiştim...

Dün itibarıyla kanalın, TLC başta olmak üzere bir sürü frekansı bulunan Discovery grubuna satıldığı haberi geldi. Önce hayırlı olsun, sonra da bilgiler...

NTV SPOR'UN YENİ ADI D-MAX

Kanalın el değişimi şubat ayı ortasında sessizce yapılacak. Yeni ismi "D-Max" olacak. İçerik ağırlıklı olarak erkek magazin dergilerinden alıştığımız stil, moda, spor, otomotiv, lüks tüketim kalemlerini eksen alan yapımlardan oluşacak...

TLC'den sonra Doğuş grubundan ikinci frekansı da alan grup özenli ve benzersiz bir ekran ortaya çıkaracak. Bu tamam...

Peki ya NTV Spor çalışanları? Yüzde yetmişi NTV'ye geçecek. Geri kalanlar içinse henüz bir müjdem yok. Hayırlısı artık..."

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 17:02
  1. Spor Medyası Haberleri
  2. Spor Medyası
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'tan Filistin'e Kudüs şantajı!
    1. Trump'tan Filistin'e Kudüs şantajı!
    2. Zeytin Dalı Harekatı ve canlı kalkan..
    3. Nihat Zeybekci: Blockchain karşısında..
    4. Yemen ordusu ülkede 6 bin mayın..
    5. Aslan Değirmenci'den Psikolojik Harp..
    6. Kosova'da Afrin şehitleri için eller..
    7. Bingöl'den 200 komando Afrin'e uğurlandı
    8. Sağlık çalışanları greve gitti.....
    9. 'Gazze'yi kurtarın' çığlığı
    10. Saadet Partisi'nden DSP'ye ziyaret
    11. Fatma Şahin: AB göçten şikayet..
    12. İran'dan Zeytin Dalı hamlesi! İzin..
    13. DSP'yi ziyaret eden Karamollaoğlu..
    14. Transfer bombası patladı! Vagner Love..
    15. ABD vurduk dedi ama... Pakistan'dan..
    16. Kuran kursuna saldırmışlardı... Bakın..
    17. Kudüs için konuştu... Terör listesine..
    18. Rusya Soçi zirvesi için son sözü söyledi
    19. Almanya'daki camiye "Afrin" saldırısı
    20. Türkiye'den AB'ye Afrin yanıtı
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.01.2018
    ABD'den Türkiye'ye tehdit! 'Afrin'den çekilin yoksa...'
    ABD'den Türkiye'ye tehdit! 'Afrin'den çekilin yoksa...'
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog