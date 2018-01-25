NTV Spor'un yeni ismini açıkladı!

Türkiye'de uzun süredir yayın haytına devam eden NTV Spor'un satılacağı yönündeki iddialara bir yenisi daha eklendi. Daha önce NTV Spor'un satılacağını iddia eden Mesut Yar, bu kez Posta Gazetesi'ndeki köşesinde kanalın yeni adını açıkladı.

İşte Mesut Yar'ın "NTV Spor'un yeni adı ne olacak?" başlıklı o köşe yazısı...

"Yaklaşık 1 ay önce "NTV Spor satılıyor" diye yazmıştım. Yeni yılı geride bıraktıktan sonra kimi arkadaşlarım "Senin haber yalan oldu" demişlerdi ve gülümsemiştim...

Dün itibarıyla kanalın, TLC başta olmak üzere bir sürü frekansı bulunan Discovery grubuna satıldığı haberi geldi. Önce hayırlı olsun, sonra da bilgiler...

NTV SPOR'UN YENİ ADI D-MAX

Kanalın el değişimi şubat ayı ortasında sessizce yapılacak. Yeni ismi "D-Max" olacak. İçerik ağırlıklı olarak erkek magazin dergilerinden alıştığımız stil, moda, spor, otomotiv, lüks tüketim kalemlerini eksen alan yapımlardan oluşacak...

TLC'den sonra Doğuş grubundan ikinci frekansı da alan grup özenli ve benzersiz bir ekran ortaya çıkaracak. Bu tamam...

Peki ya NTV Spor çalışanları? Yüzde yetmişi NTV'ye geçecek. Geri kalanlar içinse henüz bir müjdem yok. Hayırlısı artık..."