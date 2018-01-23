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NTV Spor satılıyor...

NTV Spor kanalının Discovery Communications'a satışı için anlaşmaya varıldığı ve iki tarafın avukatlarının imza için hazır bulunduğu ifade edildi

23 Ocak 2018 Salı 18:01
NTV Spor satılıyor...

Doğuş Yayın Grubu bünyesinde faaliyet gösteren NTV Spor'ın satışı için Discovery Communications ile anlaşmaya varıldı. Hürriyet Gazetesi'nden Dinçer Gökçe ve Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre, taraflar arasındaki imzanın saatler içinde atılacağı ve son imzaların atılacağı toplantıda taraf avukatları hazır bulunduğu öğrenildi.

Doğuş Grubu bünyesindeki NTV Spor, 17 Mart 2008 tarihinde yayın hayatına başlamış ve İngiltere Premier Ligi, La Liga, NBA ve Formula 1 yayınları ile adını duyurmuştu.

2010 yılı itibarıyla Kral TV'nin karasal yayın frekansından yayın yapmaya başlayan Ntv Spor bu sayede daha geniş bir kitleye ulaşmıştı.

Bir süredir satılması gündemde olan ve Genel Yayın Yönetmenliği'ni Fuat Akdağ'ın yaptığı NTV Spor'dan, başta sunucu Güntekin Onay olmak üzere editöryel ekibinden de pek çok çalışan 2017-18 sezonunda beIN Sports kanalına transfer olmuştu

NTV Spor'u aldığı belirtilen Discovery Coomunications ile Doğuş Yayın Grubu arasında 2 yıl önce bir stratejik ortaklık anlaşması da kurulmuştu. Bu ortaklık ile Discovery, Türkiye'deki kanal sayısını 13'e çıkarmanın yanı sıra reklam verenlere de daha geniş ve etkin bir portföy sunarak Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası medya şirketi pozisyonunu da güçlendirmeyi hedeflemişti.

Discovery Communications'ın kanalları arasında Eurosport, TLC, Discovery Channel, Discovery Kids, Travel & Living, Animal Planet gibi pek çok konsept kanal bulunuyor.

 
Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 18:01
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