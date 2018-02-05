Nouman Ali Khan Türkiye'ye geliyor
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'ye destek mahiyetinde bir ziyaret gerçekleştiren Pakistan asıllı Amerikalı vaiz Nouman Ali Khan bir kez daha Türkiye'ye geliyor.05 Şubat 2018 Pazartesi 12:55
Türkiye'de de pek çok takipçisi bulunan Pakistan asıllı Amerikalı vaiz Nouman Ali Khan yeniden Türkiye'ye geliyor. Daha önce 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'ye destek için gelen Nouman Ali Khan gençler tarafından büyük ilgi görmüştü.
7 Şubat Çarşamba günü saat 19:30'da İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak konferansa katılımak isteyenler online başvuru yapacak.
TVNET tarafından canlı yayınlanacak olan konferans için gençler büyük bir heyecanla bekliyor.
Başvuru bu akşam 20.00 itibarıyla başlayacak.
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