Nouman Ali Khan Türkiye'ye geliyor

Türkiye'de de pek çok takipçisi bulunan Pakistan asıllı Amerikalı vaiz Nouman Ali Khan yeniden Türkiye'ye geliyor. Daha önce 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'ye destek için gelen Nouman Ali Khan gençler tarafından büyük ilgi görmüştü.

7 Şubat Çarşamba günü saat 19:30'da İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak konferansa katılımak isteyenler online başvuru yapacak.

TVNET tarafından canlı yayınlanacak olan konferans için gençler büyük bir heyecanla bekliyor.

Başvuru bu akşam 20.00 itibarıyla başlayacak.