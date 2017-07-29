Norveç’ten memleketi Tokat’a giden gurbetçi kazada öldü

Kaza saat 03.45 sıralarında Pazar ilçesine bağlı Ovayurt köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ak (47) idaresindeki 60 PB 846 otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala devrildi. Suyun içerisinde ters dönen araç içerisinden çıkamayan Ak, hayatını kaybetti.

Kazayı fark eden köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. AFAD su altı ekipleri tarafından otomobil bir traktöre bağlanarak kıyıya çekildi. Norveç’den memleketine tatile geldiği öğrenilen evli ve 3 çocuk Mehmet Ak’ın cansız bedeni araçtan çıkartıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.