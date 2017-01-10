Norveç'te FM radyo sonlandırılıyor

Yaşadığımız dönem 'dijital çağ' olarak adlandırılıyor. Her alanda olduğu gibi konvansiyonel medya araçlarında da bu alanda bir dönüşüm/dijitalleşme yaşanıyor. Örneğin yazılı basın yerine artık dijital basın, televizyon yerine Web TV, FM radyo yerine de dijital radyolar tercih ediliyor.
Bu konuda somut adımı atan ilk ülkelerden biri ise Norveç oldu. Ülkede FM radyo yayını sonlandırılmaya başladı. Bundan böyle Digital Audio Broadcasting (DAB), FM radyo yayınının yerini alacak.
Dijital radyo yayınının, FM radyodan çok daha kaliteli ve cızırtısız olacağı biliniyor. Dijital radyo teknolojisiyle yapılan yayınlar CD kalitesinde ve kesintisiz oluyor. Örneğin şehirler arası yolculukta frekans değiştiği için yayın kesilmiyor.
Fakat Norveçlilerin büyük bir kısmı bu değişime itiraz ediyor. Reuters'ın haberine göre Norveçlilerin yüzde 66'sı bu değişime tepki gösteriyor; yüzde 17'lik kesim ise değişime olumlu bakıyor. FM radyonun kapatılmasını istemeyen kesim, ülkedeki 2 milyon otomobilin dijital radyoya uyumlu olmadığını savunuyor.
Dijital Radyo Norveç'in başındaki isim Ole Joergen Torvmark ise dönüştürücü cihazın 175 dolar gibi bir maliyeti olduğunu ifade ediyor. Ülkede dijital radyoya geçiş sürecinin yıl sonunu bulacağı belirtiliyor.
(Yeni Şafak)