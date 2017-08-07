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Norveçli bakandan skandal çağrı!

Norveç Göçmen ve Entegrasyon Bakanı Sylvi Listhaug vatandaşlara muhbirlik çağrısında bulunarak, ülkelerine tatile giden sığınmacıları ihbar etmelerini istedi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 10:01
Norveçli bakandan skandal çağrı!

Göçmen Bakanı Listhaug Norveç televizyon kanalı NRK’ ya yaptığı açıklamada ‘‘Seçim kampanyası sırasında bir çok vatandaş bana gelerek komşuları ve diğerlerinin kaçtıkları ülkelerine tatile gittiklerini söylediler. Zulüm ve savaştan kaçtıklarını beyan ederek Norveç’e sığınan bu insanların tatillerini geçirmek üzere zulüm ve savaş nedeniyle kaçtıkları ülkelere tatile gitmeleri bir çok insanı ve beni rahatsız ediyor. Bu gerçekten sığınmaya gerek duyan insanların hakkına bir tecavüzdür’’ dedi.

BALIK AVI İHBARINDAN FARKSIZ

Norveçli Bakan, bu nedenle sıradan vatandaşların göçmen dairesine başvurarak kaçtıkları ülkelere tatile giden yada gitmiş olduklarını bildikleri sığınmacıları bildirmelerini istedi. Listhaug bu konuda öğretmenlere de büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.

Diğer yandan Norveç Başbakanı Erna Solberg de Göçmen Bakanı’nı ‘‘bunun kaçak balık avını ihbar etmekten bir farkı olmadığını’’ söyleyerek savunurken, muhalefet partileri göçmen bakanı ile başbakanın görüşlerine sert tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 10:01
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