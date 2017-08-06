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'Normal mahkemelerde yargılanmam doğru değil'

Mısır'da askeri darbeyle görevinden alınan Cumhurbaşkanı Mursi, ülkenin hala meşru cumhurbaşkanı olduğu için normal mahkemelerde yargılanmasının doğru olmadığını söyledi.

06 Ağustos 2017 Pazar 22:02
'Normal mahkemelerde yargılanmam doğru değil'

Mısır'da askeri darbeyle görevinden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ülkenin hala meşru cumhurbaşkanı olduğu için normal mahkemelerde yargılanmasının doğru olmadığını söyledi.

Mursi, kamuoyunda "Hamas'a casusluk" olarak bilinen davada, diğer 21 sanık ile yeniden yargılanmak üzere Kahire Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Duruşma sırasında hala Mısır'ın meşru cumhurbaşkanı olduğunu ve bu nedenle normal mahkemelerde yargılanmasının doğru olmadığını savunan Mursi, anayasaya göre cumhurbaşkanlarının yargılanmasının belirli bir prosedür içinde gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Mursi, "Mahkemeye saygı duyuyorum ancak beni yargılama yetkisine sahip değildir." dedi.

Temyiz Mahkemesi, "Hamas'a casusluk" olarak bilinen davada yargılanan Mursi hakkında verilen müebbet (25 yıl) hapis cezasını bozmuştu. Aynı davada yargılanan diğer 21 sanık hakkında verilen "idam, müebbet ve 7 yıl hapis" cezalarını içeren kararların da bozulduğu belirtilmişti.

Söz konusu dava, 2015 yılında suikast sonucu öldürülen Başsavcı Hişam Berekat tarafından 18 Aralık 2013'te 36 sanık hakkında açılmıştı. 16 Haziran 2015'te yargılamanın sona erdiği davada, Mursi, İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii, eski Meclis Başkanı Katatni ve İhvan yöneticisi diğer 14 kişi hakkında müebbet, teşkilatın beyni olarak bilinen Şatır, Biltaci ve Abdulati gibi isimlerin yanı sıra 16 kişi hakkında ise idam cezası verilmişti.

Savcılık, sanıkları "Hamas, Hizbullah ve İran Devrim Muhafızları gibi örgütlere bilgi sızdırmak ve Mısır topraklarında terör eylemi yapmayı planlamakla" suçlamış ancak sanıklar bütün bu suçlamaları reddetmişti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 22:02
  1. askeri darbe
  2. Mısır
  3. Muhammed Mursi
  4. Anadolu Ajansı
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