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Nokia’nın yeni sağlık ürünü uykunuzu takip edecek

Finlandiyalı üretici Nokia’nın CES 2018’de tanıttığı sağlık ürünü Nokia Sleep uykunuzu takip edecek.

10 Ocak 2018 Çarşamba 14:57
Nokia’nın yeni sağlık ürünü uykunuzu takip edecek

Las Vegas’ta düzenlenen yılın en büyük teknoloji fuarı CES’te Nokia da yeni ürünlerini sergilemekten geri durmuyor. Firma gelişmiş sensörlerle donatılmış uyku takip cihazı Nokia Sleep’i tanıttı. 

Nokia Sleep uyku döngülerinizi, hareketlerinizi analiz ederek ne kadar sağlıklı uyuduğunuza dair geri bildirimlerde bulunuyor. Health Mate uygulamasıyla görüntüleyebileceğiniz bu geri bildirimler horlamanıza ait verileri dahi içeriyor. 

Piyasadaki uygu takip ürünleri pek güvenilir sonuçlar vermeyebiliyor ancak Nokia bu konuda oldukça iddialı. Yatak örtünüzün altına göğüs hizanıza yakın bir şekilde yerleştirmeniz gereken Nokia Sleep ürünü kalp atışlarınıza kadar algılayabiliyor. Böylelikle kullanıcısına daha güvenilir uyku takibi sonuçları vadediyor. 

Nokia Sleep’in bu yılın ilk çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor. Fiyatı ise 99 dolar olarak belirlenmiş.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 14:57
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